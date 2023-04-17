После энергокризиса Нойшванштайну вернули подсветку

Дворцам, замкам, храмам и другим достопримечательностям Баварии постепенно возвращают архитектурную ночную подсветку. Как сообщает информационное агентство dpa в понедельник, 17 апреля, в прошедшие выходные были вновь включены прожекторы замка Нойшванштайн, не использовавшиеся семь с половиной месяцев в соответствии с предписанием об экономии электричества в Германии. Это распоряжение федерального правительства, изданное для предотвращения энергетического кризиса из-за войны в Украине, вступило в силу 1 сентября 2022 года и действовало до 15 апреля 2023 года.

Замок Нойшванштайн в Баварии, 16 апреля 2023 года Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Архитектурная подсветка в Мюнхене и других баварских городах

В Мюнхене среди первых объектов, которые вновь будут подсвечивать в темное время суток, значатся бронзовая статуя "Бавария" на Лугу Терезы, где осенью проводится Октоберфест, здание земельного парламента - Максимилианеум, Изарские ворота, Фонтан Виттельсбахов и церковь Людвигскирхе. Об этом сообщили в городской администрации баварской столицы.

Во втором по величине городе Баварии - Нюрнберге - подсветку намерены вернуть историческому зданию городского совета - Старой ратуше, Оперному театру и старейшему городскому храму - церкви Святого Зебальда. В Вюрцбурге - вновь включить прожекторы крепости Мариенберг.

Крепость Мариенберг в Вюрцбурге в 2015 году Фото: Fotoatelier Berlin/imageBROKER/picture alliance

Как указывает dpa, в Мюнхене годовой эффект от этих мер экономии составил 120 тысяч киловатт-часов. В Нюрнберге только за четыре последних месяца прошлого года - 60 тысяч киловатт-часов, что равно среднему годовому потреблению электричества двадцати домашних хозяйств.

Ночная иллюминация - только для главных достопримечательностей?

После окончания срока действия федерального предписания решения о прекращении или продолжении мер экономии электрической энергии находятся в ведении местных властей.

Как заявили в Земельном объединении баварских общин (Bayerischer Gemeindetag), многие города и сельские коммуны намерены воспользоваться позитивным опытом прошлых месяцев. В объединении предположили, что ночную подсветку важных зданий и главных достопримечательностей в Баварии возобновят только в популярных туристических местах.

Аналогичные решения некоторое время назад уже приняли в некоторых городах другой федеральной земли - Северного Рейна - Вестфалии. В частности, власти Кельна возобновили подсветку Кельнского собора, но отказались от ночной иллюминации других городских зданий и объектов.

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