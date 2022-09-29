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Утечка на "Северном потоке - 2" близ острова Борнхольм
Утечка на "Северном потоке - 2" близ острова БорнхольмФото: Danish Defence Command via REUTERS
ПолитикаЕвропа

После аварии на "СП" ЕС проверит критическую инфраструру

Ксения Польская, Брюссель
10 мин. назад

На фоне беспрецедентной ситуации на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" Еврокомиссия проводит стресс-тесты энергетической и другой критически важной инфраструктуры Евросоюза.

https://www.dw.com/ru/posle-avarii-na-severnyh-potokah-es-proverit-kriticeskuu-infrastruru/a-63284687

После аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" Еврокомиссия инициировала стресс-тесты критически важной инфраструктуры ЕС, в том числе энергетической, сообщили представители Евросоюза на брифинге в Брюсселе в четверг, 29 сентября.

Будут изучены физические аспекты и устойчивость критически важной инфраструктуры в Европе с точки зрения возможных угроз, в том числе саботажа, гибридных и террористических угроз, указала пресс-секретарь Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Анитта Хиппер. "Ситуация беспрецедентная и исключительная, мы с болью осознаем существующие угрозы, поэтому страны-члены ЕС сейчас изучают риски для критически важной инфраструктуры на фоне геополитической ситуации", - объяснила она.

Страны Евросоюза под эгидой Еврокомиссии определяют методологию, сроки и объем необходимых стресс-тестов. Их цель - выяснить, нужно ли ЕС усилить меры защиты и повышения устойчивости критически важной инфраструктуры и если да, то какие шаги должны быть предприняты.

ЕС поддерживает расследования инцидентов на "Северных потоках"

Параллельно Брюссель поддерживает все расследования, связанные с инцидентами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". "Нам нужно точно знать, что произошло, что было причиной произошедшего и кто несет за это ответственность. Из этого мы сможем сделать вывод о том, как защитить критическую инфраструктуру в будущем", - сказала официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

Об утечках на двух нитках "Северного потока" и одной нитке "Северного потока - 2" стало известно 26 сентября. Власти Евросоюза склоняются к версии о том, что трубопроводы были повреждены намеренно. Расследованием инцидентов занимаются в Германии, Дании и Швеции. Спецслужбы Германии предполагают, что это была диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. По их мнению, если газопроводы не починить быстро, то они могут навсегда выйти из строя.

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