Посла России в США пригласили в Москву для консультаций

Посол России в США Анатолий Антонов в среду, 17 марта, был приглашен в Москву для консультаций. На них будет обсуждаться, "что делать и куда двигаться дальше в контексте отношений с США", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в этот же день, 17 марта, президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста телекомпании ABC о том, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей, сказал: "Да". При этом Байден пообещал, что Путин поплатится за попытки повлиять на исход президентских выборов в США 2020 года в пользу тогдашнего главы Белого дома Дональда Трампа, однако не уточнил, какие именно меры собирается принять его администрация в этой связи.

Санкции США против Кремля из-за Навального

Между тем Министерство торговли США и Госдепартамент 17 марта разместили в сборнике официальных документов американского правительства - Федеральном реестре - информацию о новых экспортных ограничениях в отношении Москвы из-за использования РФ химического оружия против собственных граждан.

Как следует из опубликованного документа, российское правительство после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипаль нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" в марте 2018 года в Великобритании снова применило его в августе 2020 года против российского оппозиционера Алексея Навального.

Запрет на экспорт и импорт вооружений, а также на оказание России услуг оборонного назначения со стороны США, введенные по этой причине, вступают в силу 18 марта.

В Госдуме обвиняют США во вмешательстве в выборы в РФ

В заявлении МИД РФ, сделанном вечером 17 марта, говорится, что российско-американские связи были заведены Вашингтоном в последние годы "по сути дела в тупик". При этом в документе подчеркивается, что Москва заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации двусторонних отношений, "если американцы осознают связанные с этим риски".

Ранее глава комиссии Госдумы по вмешательству иностранных государств в дела России Василий Пискарев заявил, что его коллеги готовы передать послу РФ в Вашингтоне "неопровержимые доказательства" вмешательства США в российские выборы. В частности, речь идет о "десятках методичек" американских политтехнологов и неправительственных организаций по влиянию на избирательные кампании в России, заявил Пискарев.

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