Португалия подписала с Украиной соглашение по безопасности

В рамках соглашения по безопасности Киев получит в текущем году от Лиссабона 126 млн евро на защиту от российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру во вторник, 28 мая, подписали в Лиссабоне двустороннее соглашение по безопасности.

Документ рассчитан на 10 лет. Как указал Монтенегру в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским, в рамках соглашения его страна выделит Киеву в текущем году 126 млн евро на защиту от российской агрессии и будет поддерживать Украину далее "столько, сколько потребуется".

Ранее на этой неделе Владимир Зеленский подписал аналогичные соглашения по безопасности с двумя другими членами ЕС и НАТО: 27 мая - с Испанией и 28 мая - с Бельгией.

Заключение двусторонних соглашений по безопасности с Украиной происходит по инициативе стран "Группы семи", напоминает агентство dpa. В 2023 году на фоне саммита НАТО в литовском Вильнюсе государства G7 договорились, что отдельным странам следует заключить с Украиной двусторонние соглашения ради долгосрочной гарантии ее безопасности. В начале текущего года Великобритания, Франция и Германия одними из первых подписали соответствующие договоры.

Двусторонние соглашения по безопасности между Украиной и другими странами

Президент Украины Владимир Зеленский назвал договоры с Испанией, Бельгией и Португалией "очень важными", однако подчеркнул, что "речь не о деньгах". "Эти заключенные на 10 лет соглашения не означают, что война продлится еще 10 лет. Это стратегические соглашения, которые включают модернизацию и восстановление Украины, а также гуманитарную помощь", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что главное, в чем нуждается Украина сегодня, - это помощь в противовоздушной обороне, то есть беспилотники, ракеты и информационные системы. Это нужно Украине "так сильно, как вода в пустыне", отметил президент.