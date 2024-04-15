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Норвегия и Украина подпишут соглашение в сфере безопасности

Ася Миллер
15 апреля 2024 г.

Документ будет подписан на следующей встрече Владимира Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, ее дата пока не определена.

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время совместной пресс-конференции в Осло, 2023 год
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время совместной пресс-конференции в Осло, 2023 годФото: NTB/Javad Parsa/REUTERS

Норвегия и Украина договорились о заключении двустороннего соглашения в сфере безопасности. "Норвегия предоставит Украине долгосрочную военную, политическую, финансовую и гуманитарную поддержку", - заявил глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, 15 марта.

Соглашение будет подписано на следующей встрече Владимира Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, ее дата пока не определена. "Соглашение демонстрирует нашу четкую политическую приверженность продолжать поддерживать Украину, как мы это делали после жестокого, полномасштабного нападения России более двух лет назад", - добавил Эйде. В 2023 году Норвегия выделила Киеву около 7 млрд евро в рамках многолетней программы имени лауреата Нобелевской премии мира Фритьофа Нансена. Программа подразумевает ежегодное выделение средств на военные и гуманитарные нужды Украины до 2027 года.

На фоне нехватки боеприпасов и продвижения российской армии на фронте Киев стремится укрепить отношения со своими европейскими союзниками в сфере безопасности.  Украина уже подписала соответствующие двусторонние соглашения с несколькими странами, включая Германию, Великобританию и Францию.

 

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