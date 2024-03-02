NYT: Армия РФ ускорила продвижение под Авдеевкой

К западу от оставленной ВСУ Авдеевки подготовлены лишь редкие линии окопов, зачастую - без дополнительных укреплений, способных замедлить войска РФ, следует из изученных NYT спутниковых снимков.

Российская армия ускорила продвижение в районе города Авдеевка в Донецкой области Украины из-за неожиданно слабой украинской обороны. Об этом газета The New York Times (NYT) пишет в субботу, 2 марта. К такому выводу журналисты пришли, проанализировав спутниковые снимки местности, сделанные компанией Planet Labs.

На территории к западу от города, которую Украина пытается удержать, присутствуют лишь редкие линии окопов, причем на этих оборонительных линиях отсутствуют многие дополнительные укрепления, которые могли бы замедлить российскую военную технику и помочь в защите основных дорог и местности, имеющей важное значение, отмечает издание. Украинская оборона за пределами Авдеевки представлена "элементарными земляными укреплениями, часто с соединительной траншеей, по которой пехотные войска могут добраться до ближайших к противнику огневых позиций, но не более того", указывает NYT.

Официальные лица США в частном порядке выразили обеспокоенность тем, что Украина не укрепила свои оборонительные линии на раннем этапе или не укрепила их в достаточной степени, добавляет газета. Между тем 29 февраля британская военная разведка заявила , что подразделения ВС РФ с момента взятия Авдеевки продвинулись на 6 километров к западу от центра города, установив контроль над поселками Ласточкино, Северное и Степовое.

Штурм Авдеевки занял у армии РФ несколько месяцев

Российские войска начали наступление на Авдеевку в октябре 2023 года. Разведка США в декабре сообщала о высоких потерях с их стороны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля отчитался о взятии этого города. Ранее в тот же день главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о выводе из Авдеевки боевых частей ВСУ и "переходе к обороне на более выгодных рубежах". Спустя двое суток Украина обвинила Россию в расстреле шести украинских военнопленных в Авдеевке и двух - в селе Веселое Донецкой области.

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