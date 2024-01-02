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Норвегия разрешила прямую продажу вооружений Украине

Евгений Жуков
2 января 2024 г.

В Норвегии действует запрет продавать оружие воюющей стране. Однако правительство в Осло сделало исключение из него для Украины.

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Демонстрация в поддержку Украины перед норвежским парламентом в Осло
Демонстрация в поддержку Украины перед норвежским парламентом в ОслоФото: Terje Pedersen/NTB/picture alliance

Правительство Норвегии приняло решение разрешить прямую продажу в Украину оружия и оборонной продукции норвежского производства. Это изменение вступило в силу в понедельник, 1 января, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства страны в тот же день.

В сообщении отмечается, что решением Стортинга (норвежского парламента) от 1959 года запрещены продажи оружия и боеприпасов в районы, где идет война или существует ее угроза. Таким образом, власти Осло сделали исключение из этого запрета.

Лицензии на экспорт - в индивидуальном порядке

Министерство иностранных дел Норвегии подчеркивает, что прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения могут осуществляться только украинским властям, а соответствующие экспортные лицензии компаниям МИД будет выдавать только в индивидуальном порядке.

Правительство в Осло указывает, что российская агрессия угрожает Украине как государству и нации. "В чрезвычайной ситуации в области безопасности, сложившейся в результате агрессивной войны России, крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Поддержка Украины важна для безопасности Норвегии и Европы. Мы должны учитывать возможность того, что незаконная война продлится еще долго", - заявил норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

В 2023 году Осло предоставил Киеву военную поддержку на сумму около 11 миллиардов норвежских крон (около 980 миллионов евро).

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