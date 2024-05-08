Порошенко призвал ФРГ не финансировать мужчин из Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал Германию прекратить финансировать находящихся в стране украинских мужчин призывного возраста и вместо этого передать эти деньги украинской армии. "Тот, кто имеет возможность вернуться назад, должен вернуться", - заявил он в интервью DW в среду, 8 мая, во время съезда немецкой консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Берлине, отвечая на вопрос о том, должна ли Германия содействовать возвращению украинских мужчин на родину.

Одновременно он выразил сомнение в том, что любые действия Украины или Германии могут повлиять на позицию украинских мужчин, которые отказываются возвращаться домой. "Но я очень рекомендую (Германии. - Ред.) по отношению к этим лицам - мужчинам, которые находятся здесь и кто отказывается возвращаться в Украину - пожалуйста, прекратите это финансировать, и немедленно начните предоставлять эти деньги Вооруженным силам Украины", - призвал Порошенко.

Порошенко призвал представить Украине ракеты TAURUS

В то же время экс-президент Украины считает необходимым предоставить Киеву немецкие дальнобойные ракеты TAURUS. "Ведь нам нужны эти деньги не только на противовоздушную оборону - невозможно выиграть войну только с ПВО - но и на TAURUS, которые являются очень мощным аргументом для России, чтобы она прекратила атаковать нашу критическую энергетическую инфраструктуру, поэтому точно получит ответный огонь", - объяснил он.

По словам Порошенко, украинцам трудно объяснить, почему США поставляют Украине ракеты ATACMS, Великобритания - ракеты Storm Shadow, Франция - ракеты Scalp, а ФРГ, которая, по словам Порошенко, является "близким партнером Украины и лидером ЕС", не поставляет ракеты TAURUS.

Дискуссия в ФРГ о содействии возвращению мужчин в Украину

После решения Киева приостановить предоставление консульских услуг мужчинам, которые по возрасту подпадают под действие закона о мобилизации, в Германии и других странах ЕС началась дискуссия о возможном содействии возвращению на родину украинских мужчин. 7 мая депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) призвал поддержать эти усилия Украины. "Германия должна поддержать Украину в том, чтобы сделать справедливые предложения мужчинам, пригодным к военной службе, и привлечь их к добровольному возвращению. В свою очередь, Германия могла бы, например, приостановить выплату денежной помощи для этой группы граждан и помочь их выявить и доставить им уведомление", - предложил политик.

По данным немецких СМИ, главы земельных МВД с участием федерального министерства внутренних дел начнут консультации по поводу того, какой статус в Германии будут иметь мужчины из Украины без действительного загранпаспорта. Ожидается, что решение министров может быть принято в середине июня на следующей конференции земельных министров внутренних дел.

23 апреля правительство в Киеве распорядилось выдавать паспорт гражданина Украины или загранпаспорт украинским мужчинам мобилизационного возраста только на территории Украины. В тот же день министерство иностранных дел страны решило временно приостановить предоставление в украинских дипломатических учреждениях услуг мужчинам, которые по возрасту подпадают под действие закона о мобилизации.