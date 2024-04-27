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NYT: США оказывали давление на Украину из-за мобилизации

Алексей Волошинов
27 апреля 2024 г.

По данным газеты, американские чиновники требовали от правительства Украины решить проблемы с призывом на войну.

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Рекрутинговый центр украинской армии во Львове
Рекрутинговый центр украинской армии во ЛьвовеФото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

США оказывали на власти Украины давление в связи с новым законопроектом о мобилизации. Об этом в пятницу, 26 апреля, со ссылкой на источники сообщила американская газета The New York Times.

По данным журналистов, в то время как американские чиновники добивались одобрения военной помощи для Украины в Конгрессе, они также требовали от Киева "решить проблемы с призывом". NYT пишет, что помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен в ходе своего визита в столицу Украины отметил, что "мобилизационные усилия страны имеют не меньшее значение для стабилизации фронта и перелома хода войны, чем артиллерия". "Украина должна быть уверена, что у нее есть люди, необходимые для борьбы", - сказал он на пресс-конференции.

Новый закон о мобилизации в Украине

Верховная рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации. Через 5 дней его подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно новому закону, все военнообязанные в Украине должны в течение 60 дней обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК - аналог военкомата в Украине - Ред.). В противном случае, им будет грозить штраф и лишение прав на управление автомобилем.

Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны носить с собой военный билет, а его отсутствие станет основанием для задержания.

Украина ужесточает призыв в армию

В начале апреля в Украине вступил в силу закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. А во вторник, 23 апреля, стало известно, что МИД Украины поручил всем консульствам страны временно остановить оказание консульских услуг для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей.

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