Попросивший помощи у Зеленского Богдан Ермохин покинул РФ

Украинский подросток, которого россияне насильно вывезли из Мариуполя в РФ и передали под опеку, находится в Беларуси с сестрой, сообщила "Верстка".

Украинский подросток-сирота Богдан Ермохин, насильно вывезенныйиз оккупированного Мариуполяв Россию и попросивший помощь у президента Украины Владимира Зеленского, покинул РФ. Он прилетел в Беларусь и находится там со своей сестрой, пишет издание "Верстка" в воскресенье, 19 ноября, со ссылкой на Ермохина и его адвоката Екатерину Бобровскую.

Власти РФ обещали выпустить юношу до его совершеннолетия (до 19 ноября) в "третью страну" для встречи с родственницей, при этом 13 ноября он сообщил в Instagram об отсутствии информации о поездке.

Кроме того, "Верстка" обратила внимание на появление Ермохина, записывающего рэп под псевдонимом Dispo, на афише благотворительного концерта в Украине в поддержку ВСУ, а 14 ноября организаторы подтвердили планирующиеся выступления подростка в Кропивницком, Одессе и Броварах. 17 ноября Ермохин сообщил в Instagram, что выступить не сможет "по некоторым обстоятельствам", указывается далее.

Власти РФ обязали украинского подростка явиться в военкомат

О ситуации с Богданом Ермохиным стало известно в начале ноября, когда его адвокат опубликовала в Facebook обращение 17-летнего юноши к Зеленскому. "Я, Ермохин Богдан, нахожусь на территории России и прошу вас, Владимир Александрович, помочь мне вернуться домой", - заявил он на видео. Бобровская призвала украинского президента лично проконтролировать возвращение Богдана в Украину. Она сообщила, что писала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой и требовала вернуть подростка его законному опекуну - двоюродной сестре Валерии, находящейся в Украине. По словам адвоката, в разговоре с сестрой Богдан говорил, что его запугивают и требуют остаться в РФ, несмотря на его желание вернуться домой.

В ноябре также стало известно, что подростка обязали явиться в подмосковныйвоенкомат в декабре нынешнего года, когда ему исполнится 18 лет. Официальный опекун Ермохина в России Ирина Рудницкая в беседе с русской службой медиакомпании BBC заявила, что речь не идет о вручении повестки и в военкомате лишь сверят данные Богдана, поскольку у него есть отсрочка от армии.

Богдан Ермохин потерял родителей в 8 лет. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он учился в металлургическом колледже в Мариуполе, а его законным опекуном был директор учебного заведения. После оккупации Мариуполя подросток был вывезен на территорию РФ и передан под опеку Ирине Рудницкой, известной активистке и давней соратнице Марии Львовой-Беловой. В марте 2023 года Ермохин, к тому времени получивший паспорт РФ, попытался сбежать из России в Украину, но был задержан российскими силовиками вблизи белорусско-украинской границы. Львова-Белова заявила, что Ермохина "пытались выманить на территорию Украины с помощью манипуляций и угроз".

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