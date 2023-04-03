Дирижер из Мариуполя пережил оккупацию и возрождает оркестр

До полномасштабного военного вторжения армии России в Украину Василий Крячок жил обычной жизнью. Дирижер готовился к концертам, которые должны были состояться в марте 2022 года в Мариупольской камерной филармонии. За неделю до 24 февраля Василий Крячок со своим оркестром "Ренессанс" провел вечер классической музыки. Тогда дирижер и не подозревал о том, что это выступление станет последним в мирном Мариуполе.

"Я не верил, что будет полномасштабная война"

"24 февраля в городе была еще более-менее привычная жизнь. Мы в таких условиях уже были. За восемь лет войны досталось и Мариуполю, тоже летало туда-сюда. Поэтому никто не верил, что будет такая масштабная война. Примерно с 24 февраля до 1 марта все думали, что пройдет неделя - две или месяц - и все закончится. А потом, когда уже весь город был окружен российскими войсками, пришло понимание", - вспоминает Василий Крячок.

Российские оккупанты уничтожали Мариуполь день за днем, погибало все больше мирных жителей, выходить на улицу становилось крайне опасно. Поэтому местные много времени проводили в подвалах, рассказывает дирижер. Впоследствии люди начали объединяться и сотнями приходить не только в драмтеатр, на который 16 марта россияне сбросили авиабомбу, но и в Мариупольскую камерную филармонию, где работал Василий Крячок. "Люди шли в филармонию, потому что там все были вместе. Около 1200 человек находились в здании. Много помогали бизнесмены и люди, которые остались в Мариуполе. Благодаря им у нас была еда, вода... Ведь на тот момент в городе уже не было ни света, ни воды, ни тепла, - ничего совсем. Были такие времена, что когда шел снег, его собирали, чтобы немножко растопить. Потом воду кипятили, чтобы она хоть минимально была пригодной к употреблению", - вспоминает Крячок.

Мариупольская филармония для многих стала укрытием Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Сам дирижер стал своего рода комендантом укрытия. В филармонии он пытался найти место для каждого мариупольца, помочь и поддержать веру людей в спасение. Филармония уцелела, но взрывной волной выбило окна, двери и витражи, украшавшие здание. Если бы снаряд попал в филармонию, от нее ничего бы не осталось, ведь конструкция сооружения слабая, а подвального помещения, которое могло бы стать полноценным укрытием, нет, говорит Василий Крячок: "В филармонии концертный зал на 380 мест. Там 300-350 человек сидели. Даже если бы на нее камень большой упал, крыша провалилась бы до самого низа. Если бы оккупанты бросили авиабомбу, как на драмтеатр, вряд ли кто-то из нас бы выжил".

Василий Крячок: "Россияне убивали безжалостно"

Два месяца пробыл дирижер в заблокированном армией РФ Мариуполе и стал свидетелем чудовищных преступлений российских военных. Он регулярно передвигался по городу - от дома до филармонии и обратно. "Каждый день идешь через дворы и видишь, что сейчас там два трупа. Через два-три часа возвращаешься, а их может быть уже 10. Температура -10, -12 градусов. В марте и апреле тоже было не очень тепло, так что трупы не разлагались. Хоронили погибших так, как могли: где прикрыли, а где ямку выкопали. Россияне убивали безжалостно", - вспоминает Василий Крячок.

В первые месяцы оккупации российские военнослужащие убили немало знакомых дирижера. "Возле филармонии в "сталинках" проживала профессура Технического университета. Там был один проректор, мы вместе прятались в бомбоубежище, общались почти каждый день. Периодически он поднимался в свою квартиру на четвертом этаже. И вот мы только с ним увиделись, а потом мне говорят, что его уже нет в живых. Говорили, будто его придавило в квартире, но он все равно смог спуститься вниз. Но либо сердце не выдержало, либо что-то еще, но он, к сожалению, умер. Похоронили его на территории университета в воронке от бомбы", - рассказывает дирижер.

Уничтоженный армией РФ драмтеатр в Мариуполе Фото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance

Передвигаться по Мариуполю с каждым днем становилось все опаснее. Погибнуть можно было не только от бомбы или залпового огня, но и от выстрела снайпера. Или подорваться на мине натяжного действия. "Если мы выходили на улицу, то передвигались только по следам от колес машин. Так мы пытались защититься от растяжек. Я даже очевидцем был, как человек шел, отклонился буквально на полметра и попал на растяжку. От человека ничего не остается. Собрать его невозможно", - говорит дирижер. Каждая увиденная смерть до сих пор отдается в нем болью. И хотя дирижер сейчас не в Мариуполе, он уверен: забыть пережитое ему уже никогда не удастся.

Долгий путь из российской оккупации

В конце апреля Василий Крячок смог выехать из разрушенного оккупантами города. В дороге он провел почти неделю. Маршрут пролегал через Донецк, Россию, Латвию, Польшу и завершился в Германии. До Донецка пришлось ехать часов шесть-восемь. "Там 120 километров, но мы ехали через села, ведь в области шли бои. У меня с собой были еще три маленьких собачки. В Донецке мы переночевали и оформили мне фильтрационные документы", - рассказывает дирижер. По его словам, об этих документах он договорился заранее, и они были уже готовы, когда Василий Крячок приехал в город. "Настоящую фильтрацию я бы, конечно, не прошел. Я всегда был человеком проукраинских взглядов", - говорит он. "Из Донецка нас повезли в Россию. Мы ехали 39 часов - через всю Россию до латвийской границы. Потом через Польшу я добрался до дочери в Германии", - рассказывает Василий Крячок. По его словам, это был единственный возможный путь выезда из Мариуполя. Добираться до подконтрольных Украине территорий пешком было крайне опасно из-за большой вероятности погибнуть в дороге.

Большинство коллег дирижера остались в оккупированном россиянами городе. "Те, кто мог и хотел выехать, выехали. Кто на подконтрольную Украине территорию успел, кто в России остался, кто уехал через Россию в Грузию, кто - в Европу, а три музыканта из камерного оркестра остались в Мариуполе и теперь играют в собранном оккупантами оркестре. Так называемый "оркестр Донецкой государственной консерватории". Мариупольской камерной филармонии как таковой уже не существует", - продолжает Василий Крячок.

Василий Крячок во время беседы с DW Фото: DW

По его словам, работать в Мариуполе осталось немало его коллег. "У нас был эстрадно-духовой оркестр, где-то 70 процентов из них там так и работают, народный оркестр тоже остался. У меня даже и мысли не было, чтобы там остаться работать", - говорит Василий Крячок. Дирижера эмоционально подкосили не только новости о сотрудничестве коллег с российскими военными, но и о том, что филармония едва не стала местом публичного судилища над "азовцами". Как сообщал Мариупольский городской совет, в августе оккупанты установили на сцене тюремные клетки, чтобы провести самосуд над украинскими военными. Но ни сильный стресс, ни его последствия - после жизни в оккупации у дирижера начались проблемы с сердцем - не отбили желание вернуться к музыке. Поэтому Василий Крячок переехал в Киев и теперь занимается возрождением оркестра.

Василий Крячок намерен возродить оркестр вопреки всему

В обновленный состав оркестра вошли пятеро мариупольцев и музыканты-переселенцы из Луганска и Харькова. Также с "Ренессансом" по совместительству сотрудничают еще около десяти музыкантов из других оркестров, пока полный состав не сформирован окончательно. Теперь главная цель дирижера - вырастить новый успешный коллектив. "Жизнь-то продолжается. Будем опять с нуля начинать. Что же теперь делать? Умирать не собираемся. Я думаю, что лет 20 еще буду работать, жить. 70 лет для дирижера, для творческих людей - это период зрелости, но не старости. Лет хватит, всего хватит, лишь бы только было здоровье и не было врага на нашей земле", - говорит с оптимизмом дирижер.

Сейчас Василий Крячок вместе с музыкантами планирует гастроли по Украине и Европе, но больше всего он мечтает о том, чтобы снова выйти на сцену Камерной филармонии в мирном украинском Мариуполе.