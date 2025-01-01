Польша вместо Венгрии. Чего ждать от председателя Совета ЕС

С 1 января 2025 года председательство в Совете ЕС по ротации на полгода переходит к Польше. Это знаменует собой конец шести неспокойных для Европейского Союза месяцев, когда на этом посту была Венгрия. Поскольку вместо того, чтобы выступать в роли нейтрального посредника ЕС, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошел на конфронтацию с Брюсселем и оттолкнул партнеров своей самовольной "миссией мира" и несогласованными с ЕС визитами в Москву, Киев и Пекин.

"Председательство Польши в Совете ЕС станет контрапунктом по сравнению с тем, что произошло за последние шесть месяцев", - прогнозирует эксперт по Восточной Европе Кай-Олаф Ланг (Kai-Olaf Lang) из берлинского Фонда науки и политики (SWP) в интервью DW. Это касается, прежде всего, политики безопасности и отношений с Украиной и Россией.

Роль Польши в ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск - опытный европейский политик. В качестве председателя он возглавлял Европейский совет в период с 2014 по 2019 год, а затем был главой Европейской народной партии (ЕНП). "Никто в ЕС не сможет меня обмануть", - решительно заявил он в своем первом правительственном заявлении после вступления в должность премьер-министра Польши в декабре 2023 года. Ранее Туск выиграл парламентские выборы в Польше и его сторонники сформировали правительство вместо правоконсервативной партии "Право и справедливость" (ПиС), которая правила страной 8 лет.

Дональд Туск Фото: Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Председательство Польши в Совете ЕС теперь дает Туску хорошую возможность претворить свои слова в жизнь и показать, что после 20 лет членства в ЕС Польша больше не является учеником, но уже может быть образцом для подражания для других государств-членов. "Мы заслуживаем доверия. Европа говорит с нами на одном языке", - заявил польский министр по делам Евросоюза Адам Шлапка, когда представлял приоритеты председательства Польши в Совете ЕС в Варшаве. По его словам, Польша является "экспертом по величайшим вызовам", стоящим перед Западом.

Постоянным мотивом выступлений Туска на протяжении нескольких месяцев было требование, чтобы политика безопасности Польши и других государств на восточном фланге НАТО стала политикой всего ЕС. "Мы должны поддерживать отношения с США, но Европа должна стать независимой, должна встать на ноги. Эпоха страха и неуверенности в отношении России должна закончиться", - заявил он перед встречей с лидерами скандинавских и балтийских стран в конце ноября.

В том, что касается расходов на оборону, Польша уже в числе лидеров. В настоящее время страна тратит 4,2 процента валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону. В 2025 году эти расходы увеличатся до 4,7 процента - это сильный аргумент не только для других стран ЕС, но и для будущих переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом, который требует большей активности от европейских партнеров.

Переговоры о мире только с участием Украины

Туск полон решимости не допустить того, чтобы возможные переговоры о прекращении войны в Украине проводили только США и Россия, без участия Киева. И он хочет, чтобы за столом переговоров присутствовал Евросоюз. "Польша на посту председателя Совета ЕС будет, помимо прочего, нести ответственность за ситуацию во время переговоров, которые могут начаться уже зимой этого года", - заявил глава польского правительства в начале декабря. "Украина должна присутствовать на всех переговорах. И каждое предложение на них также должно быть принято нашими друзьями в Киеве", - заявил Туск после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 12 декабря 2024 года в Варшаве.

Эмманюэль Макрон и Дональд Туск (12 декабря 2024 года) Фото: Monika Sieradzka/DW

Чтобы быть готовой к любому сценарию, Польша строит линию обороны вдоль границы с Беларусью под названием "Восточный щит" и хотела бы, чтобы ЕС тоже финансировал это строительство. Варшава также участвует в Европейской инициативе противовоздушной обороны European Sky Shield.

После того как год назад Брюссель дал "зеленый свет" Украине на вступление в ЕС, Польша хочет начать переговоры о вступлении. Глава, посвященная верховенству закона, правам человека и борьбе с коррупцией, может быть открыта первой, говорит министр Европы Шлапка. Киев настаивает на переговорах по как можно большему количеству вопросов, но Варшава не хочет торопить события.

Вызовы Польши на посту председателя Совета ЕС

В Польше уже несколько недель снова идет избирательная кампания: в мае должен быть избран новый глава государства. Поэтому Туск будет вести себя осторожно и не планирует заниматься теми европейскими проектами, которые непопулярны в Польше и могут быть использованы оппозицией против него.

Вступление Туска в должность премьера год назад сопровождалось массовыми протестами фермеров против импорта зерна из Украины. Блокады были как на польско-украинской, так и на польско-немецкой границе. Теперь Украина надеется на многолетнее торговое соглашение, которое должно решить вопрос импорта в ЕС. Но готовность идти на уступки с польской стороны будет довольно низкой. Польша также является ярым противником соглашения о свободной торговле с Южной Америкой и, вероятно, сделает все возможное, чтобы помешать его реализации.

Туск также очень скептически относится к European Green Deal - так называемому европейскому "зеленому соглашению", разработанному председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Согласно ему, планируется сократить выбросы парниковых газов в ЕС до нуля к 2050 году. "Наивные амбиции спасти всю планету" все больше влияют на конкурентоспособность Европы в мире, сказал Туск. "Декарбонизация не может быть достигнута посредством деиндустриализации", - добавил Шлапка.

Дональд Туск и Урсула фон дер Ляйен Фото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Председательство Польши в Совете ЕС происходит во время внутриполитических кризисов в Германии и Франции. Туск хочет использовать слабость двух ведущих держав ЕС для улучшения статуса своей страны. "Польша позиционирует себя очень решительно, но коалиции со странами Балтии и Северной Европы будет недостаточно", - предупреждает эксперт по Восточной Европе Ланг. Он скептически относится к председательствованию Польши в Совете ЕС: "Польша будет позиционировать себя как дружественная Европе страна, но в то же время снова и снова будет показывать, что экономические и политические проблемы в Германии и Франции являются препятствием для прогресса всей Европы".