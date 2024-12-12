Польша представила приоритеты председательства в ЕС

Расширение ЕС, санкции против России и подготовка к возможным переговорам по завершению войны в Украине, - такие вопросы среди приоритетов шестимесячного председательства Польши в ЕС, которое начнется 1 января 2025 года.

Предложение Еврокомиссии по введению 16 пакета санкций в отношении Россииможет быть обнародовано в начале следующего года, и Польша, которая с 1 января 2025 года будет председательствовать в Совете ЕС, готова дать ему "зеленый свет". Об этом заявила представительница Польши при ЕС Агнежка Бартол на брифинге в Брюсселе в четверг, 12 декабря.

"Мы ожидаем 16 пакет в начале следующего года. Известно, что Польша всегда поддерживала санкции (против России. - Ред.), и мы будем продвигать эту повестку дня, как только получим предложение (Еврокомиссии. - Ред.)", - сказала Бартол. Она также напомнила, что постоянные представители стран ЕС уже "достигли политического соглашения по 15 пакету санкций, который будет формально принят во время встречи министров иностранных дел ЕС". Эта встреча должна пройти в Брюсселе в понедельник, 16 декабря.

Отвечая на вопрос, будут ли включены в новый санкционный пакет ограничения на импорт российских удобрений, польский дипломат призвала различать санкции от других видов ограничительных мер. Она пояснила, что "введение пошлин на удобрения - не всегда является санкциями, а значит это разные механизмы голосования". По словам дипломата, Еврокомиссия уже объявила о том, что работает "над дальнейшим введением пошлин на российскую продукцию" и выразила уверенность, что это решение будет объявлено "в начале председательства" Польши.

Варшава считает расширение ЕС условием для геополитической стабильности

Варшава будет возглавлять ЕС в период, насыщенный серьезными вызовами. "Рядом с нашими границами идет война, есть другая война немного дальше, произошли смены правительств в Европе и за ее пределами, и все это создает обстоятельства со многими неизвестными", - сказала Агнежка Бартол. В связи с этим Варшава собирается сосредоточиться на различных измерениях вопроса безопасности ЕС, в частности на внешней и энергетической.

Что касается внешней безопасности, то речь идет не только о готовности Евросоюза к обороне и развитии его оборонной промышленности, а также о расширении ЕС, подчеркнула Бартол. Если раньше о расширении упоминали преимущественно в контексте экономической выгоды, то "сегодня, больше чем когда-либо, речь идет о безопасности и геополитической стабильности". Польский дипломат заверила, что Варшава будет продвигать вопрос расширения ЕС "от первого до последнего дня председательства". При этом она подчеркнула, что Польша будет выступать за "географически сбалансированный подход к расширению, основанный на заслугах" каждой отдельной страны-кандидата.

В направлении энергетической безопасности Варшава намерена работать над энергонезависимостью и диверсификацией энергоносителей ЕС. "После начала войны России против Украины Европа начала сокращать свою зависимость от российских энергоносителей, и теперь мы собираемся это еще больше усилить", - сказала дипломат.

"Никаких переговоров об Украине без Украины"

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил, что мирные переговоры о войне в Украине могут начаться этой зимой, и отметил, что польское председательство в ЕС может играть у них ведущую роль. "Наше председательство будет нести совместную ответственность, в частности, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, за то, какой будет ситуация во время переговоров, которые могут, хотя это еще под вопросом, начаться этой зимой", - сказал Туск.

Оценивая перспективы роли председательства Польши в ЕС во время возможных переговоров о прекращении войны в Украине, Агнежка Бартол подчеркнула, что Польша, а именно глава польского правительства, имеет твердую позицию: никаких переговоров об Украине без Украины. "И это принцип, которым мы будем руководствоваться во всех дискуссиях", - подчеркнула дипломат.

Бартол сообщила, что польское председательство намерено "много работать по этому поводу со всеми заинтересованными сторонами - Европейским Советом, Еврокомиссией, высоким представителем по внешней и политике безопасности ЕС". По ее словам, первый повод обсудить вопрос о возможных мирных переговорах о войне в Украине на уровне ЕС будет во время саммита лидеров Евросоюза, который состоится в Брюсселе 19 декабря.