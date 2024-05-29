Еврокомиссия прекратила разбирательство против Польши

В Польше больше нет риска серьезных нарушений в области верховенства закона, заявили в Брюсселе. Венгрия остается единственной страной, против которой идет процедура по статье 7-й Договора о ЕС.

Европейская комиссия прекратила длившуюся более шести лет штрафную процедуру в отношении Польши, связанную с конфликтом вокруг реформы правосудия, которую осуществляло предыдущее правительство в Варшаве. В Польше "больше нет явного риска серьезных нарушений в области верховенства закона", - заявила Еврокомиссия в среду, 29 мая. Она обосновала прекращение штрафного производства обязательствами провести реформы, которые дало новое правительство страны во главе с Дональдом Туском, вернувшегося на должность премьера полгода назад.

В Брюсселе о намерении прекратить разбирательство против Польшиобъявили еще несколько недель назад. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила о начале "новой главы для Польши" и о "важном прорыве", который стал "результатом упорной работы Польши и решительных усилий по проведению реформ". Предложение Еврокомиссии подтвердил Совет ЕС. Единственной страной Евросоюза, в отношении которой ведется штрафная процедура по статье 7-й Договора о ЕС, остается Венгрия.

Спор Варшавы и Брюсселя

Конфликт между Брюсселем и прежним, национал-консервативным, правительством Польши вокруг судебной реформы длился с начала 2016 года. После того как польский президент Анджей Дуда подписал закон о судах общей юрисдикции, Еврокомиссия в 2017 году впервые в истории Евросоюза начала проверку соответствия этого документа стандартам ЕС, опираясь на 7-ю статью Договора о Европейском Союзе.

В ходе конфликта ЕС заморозил предназначенные для Польши многомиллиардные выплаты. Среди прочего Варшаве грозило лишение голоса в Совете ЕС. После победы проевропейской партии Туска на парламентских выборах в октябре 2023 года было сформировано правительство, которое начало новую реформу польской системы юстиции и выполнило требования Брюсселя. Новый глава польского Минюста Адам Боднар представил план соответствующих мер, после чего Еврокомиссия разблокировала средства для Польши в размере 137 млрд евро, замороженные в ходе конфликта.

Спорная судебная реформа Польши предусматривала право министра юстиции увольнять председателей судов, заменяя их другими кандидатами. Еврокомиссия, одной из функций которой является контроль над соблюдением европейского законодательства, требовала от Варшавы отменить судебную реформу либо привести ее в соответствие нормам ЕС.