Еврокомиссия прекратит штрафную процедуру против Польши

Новое правительство Польши выполнило требования ЕС в сфере свободного правосудия, заявили в Брюсселе. В Польше больше нет риска серьезных нарушений в области верховенства закона, указала ЕК.

Европейская комиссия прекратит продолжающееся разбирательство в отношении Польши, начатое более шести лет назад из-за конфликта в связи с польской реформой правосудия. В Польше "больше нет явного риска серьезных нарушений в области верховенства закона", заявило брюссельское ведомство в понедельник, 6 мая.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в X о начале "новой главы для Польши". Она поздравила польского премьер-министра Дональда Туска и его правительство "с этим важным прорывом". "Это результат упорной работы Польши и решительных усилий по проведению реформ", - добавила она.

Данное предложение Еврокомиссии обсудят министры по делам Европы стран - членов ЕС на встрече в Люксембурге 21 мая. Затем ЕК окончательно остановит процедуру в отношении Польши. После прекращения разбирательства в отношении Польши Венгрия останется единственной страной, в отношении которой ведется процесс по статье 7 Договора о ЕС.

Спор Варшавы и Брюсселя

Конфликт между Брюсселем и предыдущим национал-консервативным правительством Польши вокруг судебной реформы длился с начала 2016 года. После того как польский президент Анджей Дуда подписал закон о судах общей юрисдикции, Еврокомиссия в 2017 году впервые в истории ЕС начала процедуру его проверки на соответствие стандартам ЕС, опираясь на статью 7 Договора о Европейском Союзе.

В ходе конфликта ЕС заморозил предназначенные для Польши многомиллиардные выплаты. Среди прочего в рамках процедуры Варшаве грозило лишение голоса в Совете ЕС. После победы на выборах проевропейской партии Туска в октябре 2023 года было сформировано новое правительство, которое начало новую реформу польской системы юстиции и выполнило требования Брюсселя. Новый польский министр юстиции Адам Боднар представил план соответствующих мер, после чего Еврокомиссия разблокировала замороженные в ходе конфликта средства для Польши в размере 137 млрд евро.

Спорная судебная реформа Польши предусматривала право министра юстиции увольнять председателей судов, заменяя их другими кандидатами. Еврокомиссия, одной из функций которой является контроль над соблюдением европейского законодательства, требовала от Варшавы отменить судебную реформу либо привести ее в соответствие со стандартами ЕС.