Брюссель перевел Польше ранее замороженные средства ЕС

После того как новое правительство Польши начало выполнять требования ЕС в сфере правосудия, Еврокомиссия разблокировала предназначенные Варшаве 137 млрд евро.

Европейская комиссия разблокировала замороженные в ходе конфликта с ЕС средства для Польши. Власти в Варшаве получат удерживавшиеся до сих пор 137 млрд евро, сообщило брюссельское ведомство в четверг, 29 февраля. Приведенное в декабре к присяге проевропейское правительство Дональда Туска выполнило требования ЕС в области независимости правосудия и начало реформу польской системы юстиции, пояснили в Брюсселе.

Данная сумма включает почти 60 млрд евро в рамках европейской программы восстановления экономики от последствий пандемии, а также около 77 млрд евро из программ по финансированию в различных сферах, в частности регионального развития и рыболовства. Ранее замороженные средства будут переведены Варшаве в несколько этапов, указывается далее.

Несколько дней назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в ходе визита в Варшаву заявила, что польское правительство предприняло значительные усилия по выполнению требований ЕС.

В Варшаве представили план выполнения требований ЕС

Ранее польский министр юстиции Адам Боднар представил план мер по прекращению продолжающегося в ЕС разбирательства в отношении Польши. Среди прочего, речь идет об остановке начатого в конце 2017 года процесса, в рамках которого Варшаве грозит лишение голоса в Совете ЕС. После прекращения разбирательства в отношении Польши Венгрия останется единственной страной, в отношении которой ведется подобный процесс.

Конфликт между Брюсселем и предыдущим национал-консервативным правительством Польши вокруг судебной реформы длился с начала 2016 года. После того как польский президент Анджей Дуда подписал закон о судах общей юрисдикции, Еврокомиссия впервые в истории ЕС начала процедуру его проверки на соответствие стандартам ЕС.

Спорная судебная реформа предусматривала право министра юстиции увольнять председателей судов, заменяя их другими кандидатами. Еврокомиссия, одной из функций которой является контроль над соблюдением европейского законодательства, требовала от Варшавы отменить судебную реформу либо привести ее в соответствие со стандартами ЕС.

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