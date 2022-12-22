Украинцы, возможно, будут учиться работать с Patriot в США

На 303-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 23 декабря (время московское).

Politico: Пентагон изучает возможность обучения украинских военных работе с ЗРК Patriot в США

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В Пентагоне рассматривают возможность обучения украинских военных работе с зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot на военной базе в США. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники . По их данным, в Минобороны обсуждается вопрос о целесообразности полного цикла обучения на территории США или лишь его части. Ожидается, что для обучения украинских солдат потребуется несколько месяцев, при этом имеет смысл провести его именно в Соединенных Штатах, в Форт-Силле (штат Оклахома), где находится большинство инструкторов и необходимых тренажеров.

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Алексей Арестович, советник Офиса президента Украины, заявил, что не будет рассказывать детально о событиях, происходящих на фронте, поскольку это может стоить жизней украинских солдат. "Военную информацию предоставляет Генеральный штаб, и подает ее скупо. Это делается специально, чтобы не давать информацию российскому командованию. Если сегодня Фейгин и Арестович скажут: "Взяли", завтра это будет стоить жизней солдат. Поэтому любая информация дается по принципу "не навреди", - сказал Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" .

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Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник вновь призвал Берлин начать поставки бронетехники Киеву. По словам Мельника, канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz) следует "наконец-то пересмотреть" свою прежнюю позицию касательно, например, поставок в Украину танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. "Если федеральное правительство не хочет заниматься поставками в одиночку, то Германия могла бы взять на себя ведущую роль на континенте в создании европейского танкового альянса", - заявил бывший посол Украины в ФРГ в интервью группе изданий RND.

В связи с состоявшимся днем ранеевизитом в США президента Украины Владимира Зеленского и решением Вашингтона поставить Киеву батарею ЗРК Patriot Андрей Мельник подчеркнул: "Украинцы надеются, что канцлер Шольц и "светофорная коалиция" последуют примеру американцев, чтобы усилить военную поддержку моей страны без всяких "но" и "если".

В Вашингтоне поблагодарили Анкару за "зерновую сделку"

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Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу поблагодарил Анкару за усилия по реализации Черноморской зерновой инициативы. Как сообщатся в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров, собеседники также подчеркнули важность единства НАТО в поддержке Украины, обороняющейся от военной агрессии России.

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Северная Корея опровергла информацию в СМИ о том, что Пхеньян предлагал поставки боеприпасов России. Как сообщает в пятницу Reuters со ссылкой на северокорейское агентство KCNA, в МИД КНДР заявили, что между двумя странами "никогда не происходило никаких операций, связанных с вооружениями". Днем ранее представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что бойцы ЧВК Вагнера получили партию оружия из Северной Кореи.

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На сайте министерства просвещения РФ опубликован приказ, зарегистрированный 22 декабря, об утверждении федеральной программы среднего образования. Согласно документу, на уроках истории России старшеклассники будут изучать такие темы, как "государственный переворот" в Украине в 2014 году, "воссоединение" Крыма и Севастополя с Россией, "специальная военная операция" 2022 года и "санкции США и их союзников" против России.

США добавили в санкционный список десять российских юридических лиц

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Вашингтон ввел санкции еще против десяти компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Как сообщается на сайте департамента казначейства (министерства финансов) США , в санкционный список внесены юридические лица, занимающиеся разработкой оборудования для оборонных предприятий. Среди них, в частности, Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В.Горынина и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

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Глава правительства Италии Джорджа Мелони намерена посетить Украину в начале 2023 года. Об этом премьер-министр заявила в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, отметив, что планирует совершить поездку в Киев в первые месяцы наступающего года . Также, по ее словам, в ближайшее время состоится ее телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Хроника событий 22 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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