Полиция просит суд арестовать Навального на 30 суток

В УВД города Химки начался суд по делу оппозиционера Алексея Навального, задержанного накануне после возвращения из Германии. Адвокат политика Вадим Кобзев в понедельник, 18 января, опубликовал в Twitter соответствующее уведомление начальника 2-го отдела полиции УМВД по городу Химки Сенина.

В документе сообщается о начале судебного заседания в тот же день в 12.30 часов в здании УМВД. На нем рассматривается представление о заключении под стражу Алексея Навального. Тем самым адвокатов уведомили о судебном заседании за несколько минут до его начала. Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова попросила отвод судьи, но просьбу отклонили.

Директор ФБК Иван Жданов и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщили, что МВД просит арестовать Навального на 30 суток. Между тем перед зданием управления полиции собрались десятки человек, которые скандируют: "Отпускай!", "Свободу Алексею Навальному!", "Мы не уйдем".

Журналистов на заседание не пропускают

Глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади напомнил о статье 118 Конституции РФ, согласно которой не допускается создание чрезвычайных судов. "Для Навального де-факто создали чрезвычайный суд-трибунал в ОВД. Вне суда, вне процедуры, непредусмотренная мера (для условно осуждённых в УИК нет стражи). Видимо, власть хочет для себя тоже не суд, а трибунал", - написал он в Twitter.

На заседании Навальный потребовал на заседании пропустить в зал представителей СМИ, чтобы сделать процедуру максимально открытой и чтобы все "имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит".

По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, несмотря на то, что заседание объявлено открытым и гласным, на нем присутствуют только сотрудники телеканалов Life News и "Россия 24".

"МБХ Медиа" со ссылкой на Химкинский городской суд пишет, что заседание проходит в отделе полиции из-за вспышки коронавируса в суде. "У нас ограниченный доступ граждан, следовательно журналистов в суд не пустили бы. В связи с тем, что это резонансное дело, было принято решение, чтобы журналисты присутствовали в полиции, потому что у нас коронавирус, много заболевших сотрудников", - цитирует издание заявление помощника председателя суда.

В свою очередь главное управление МВД России по Московской области заявило, что перенос заседания суда в отдел полиции связан с отсутствием у Навального актуальных результатов теста на коронавирус в день прибытия в РФ. В связи с этим "руководство 2-го отдела полиции УМВД России по г.о. Химки обратилось в Химкинский городской суд Московской области с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного", указывается в заявлении. Доступ в отдел полиции ограничен "в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности", отмечается далее.

По данным корреспондента "Медиазоны", у здания УВД собралось около 200 человек, это журналисты и сторонники Навального. Активисты в Самаре вышли с одиночными пикетами в поддержку Алексея Навального, несмотря на мороз.

Задержан активист, намеревавшийся поехать в Химки

В свою очередь журналистка Елизавета Нестерова сообщила о задержании бывшего фигуранта "московского дела" Алексея Миняйло, вместе с которым она намеревалась приехать к УВД в Химках.

"В итоге еду в Химки с (Данилой - Ред.) Беглецом и Самаром Раджабовым - тоже московское дело. Самара тоже хотели задержать, но мы успели его перехватить на машине, почти на ходу прыгал в авто, как в кино!" -написала Нестерова в одном из следующих твитов.

Навальный заявил о "наивысшей степени беззаконии"

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш опубликовала еще одно видео с заявлением Навального, записанным в помещении УВД перед началом судебного заседания. Оппозиционер заявляет, что его минуту назад привели из камеры на встречу с адвокатами.

"Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда… Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции, я не понимаю. Почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки… Я много видел насмешек над правосудием, но… это наивысшей степени беззаконие", - заявил Навальный.

Между тем адвокат Ольга Михайлова сообщила ТАСС, что ФСИН попросил суд арестовать Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше". "Как мне сообщили в УВД "Химки", где находится сейчас Навальный, сегодня прямо в отделе полиции пройдет судебное заседание по ходатайству ФСИН об избрании моему подзащитному стражи", - отметила она.

Адвокаты все еще не видели Навального

Ранее Ярмыш заявила, что суд состоится уже в ближайшие часы. "Адвокатов пропустили в УВД, посадили в каком-то кабинете. Сказали, что ФСИН должен приехать и привезти материалы для ознакомления, после чего суд будет сегодня", - написала она.

По словам Ярмыш, адвокаты до утра не видели Навального. Кроме того, его соратники предполагали, что политика могут перевезти в неизвестное место из отдела полиции в Химках, куда его доставили прошлой ночью из аэропорта Шереметьево.

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и журналисты тоже сообщали, что Навального в химкинском УВД никто не видел и допускали, что его там нет.

Возвращение Навального в Россию и задержание в Шереметьево

Навального задержали на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву. Во время задержания его адвокат Ольга Михайлова просила, чтобы в отделении полиции присутствовала и она, но ей в этом отказали. На протяжении нескольких часов после его задержания было неизвестно, где именно находится оппозиционер.

В Германии Алексей Навальный провел около пяти месяцев после отравления "Новичком". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Навальный называет все уголовные дела против него сфабрикованными. Лидеры ЕС, а также европейские и американские политики призывают Москву немедленно освободить оппозиционера.

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