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Полиция в Париже ранила женщину в хиджабе, опасаясь теракта

Марина Барановская
31 октября 2023 г.

Полиция открыла огонь на станции метро по женщине в хиджабе, которая выкрикивала "Аллах акбар", агрессивно себя вела и угрожала самоподрывом. Взрывчатки при ней не оказалось.

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Во Франции введен наивысший уровень террористической угрозы
Во Франции введен наивысший уровень террористической угрозыФото: Emma Oliveras/MAXPPP/IMAGO

На одной из станций метро в Париже полиция открыла огонь по женщине в хиджабе из-за ее угрожающего поведения, сообщает во вторник, 31 октября, французская телерадиовещательная компания BFM TV. По данным СМИ, пассажиры пригородного поезда вызвали по телефону полицию, так как в одном из вагонов женщина в хиджабе вела себя агрессивно и неоднократно выкрикивала "Аллах акбар".

Полиция оцепила станцию метро Bibliothèque François Mitterrand, эвакуировав пассажиров. Остававшейся на станции женщине предложили сдаться, но она отказалась выполнять требования полиции и угрожала взорвать себя.

Поведение женщины "наводит на мысль об исламистских мотивах"

В ответ один из полицейских, опасаясь угрозы теракта, выстрелил в женщину, ранив ее в живот. На место происшествия были вызваны парамедики, оказавшие женщине первую помощь, после чего ее доставили в ближайшую больницу. Взрывчатки при ней не оказалось. Канал BFM TV со ссылкой на источники в полиции сообщил, что поведение женщины наводит на мысль об исламистских, "террористических" мотивах.

В отношении женщины начато расследование по факту "угрозы убийством и запугивания". Полицейский надзорный орган, отвечающий за проведение внутренних расследований, начал проверку в связи с применением огнестрельного оружия служащим полиции.     

После нападения исламиста на школу в Аррасе, в результате которого был убит учитель и еще двое сотрудников получили ранения, во Франции ввели высший из трех уровней террористической угрозы, меры безопасности были значительно усилены.

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