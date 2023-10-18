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Во Франции из-за угроз нападения эвакуированы аэропорты

Сергей Ромашенко
18 октября 2023 г.

Из-за поступивших угроз была приостановлена работа десяти французских аэропортов. Во всех случаях тревога оказалась ложной.

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В аэропорту Лиона (фото из архива)
В аэропорту Лиона (фото из архива)Фото: Getty Images/AFP/J. Decotte

Во Франции из-за угроз нападения в среду, 18 октября, был эвакуирован целый ряд аэропортов. Некоторые из них после проверки возобновили нормальную работу. В целом по всей стране было затронуто не менее десять аэропортов, но тревога не распространялась на два парижских международных аэропорта - Орли и аэропорт имени Шарля-де-Голля.

В то же время аэропорты Нанта, Ниццы, Тулузы и Бове под Парижем были эвакуированы после получения угроз по электронной почте. В аэропортах Ниццы, Лиона и Лилля нормальная работа возобновилась после кратковременного перерыва. В Ницце тревогу вызвал подозрительный чемодан, что случается достаточно часто, отметили в администрации аэропорта. Аэропорт Страсбурга также был эвакуирован после получения угрозы по электронной почте.

По данным Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol), до полудня во Франции оставались закрытыми четыре аэропорта - в Тулузе, Бове, Бордо и По. Кроме того, согласно полиции, по соображениям безопасности уже в третий раз за последние несколько дней был эвакуирован Версальский дворец.

Максимальный уровень террористической угрозы

Во Франции с 13 октября, когда исламист убил в одной из школ города Аррас учителя Доминика Бернара, действует максимальный уровень террористической угрозы. С тех пор объявлялась эвакуация в парижском музее Лувр и в лицее Арраса, где был убит ножом учитель, но все тревоги оказывались ложными.

В настоящее время под усиленной охраной находятся еврейские объекты и школы во Франции. По всей стране задействовано до семи тысяч солдат. Меры безопасности усилены на фоне войны между Израилем и террористической организацией ХАМАС.

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