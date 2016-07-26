Во Франции начался суд по делу об убийстве священника исламистами

В Париже в понедельник, 14 февраля, начался судебный процесс по делу об убийстве исламистами священника Жака Амеля, совершенном почти шесть лет назад.

Утром 26 июля 2016 года двое мужчин, вооруженных ножами, взяли в церкви в городе Сент-Этьен-дю-Рувре на севере Нормандии пять заложников. Среди заложников были 85-летний Жак Амель, две монахини и два прихожанина. Священник был зарезан, еще один из заложников - тяжело ранен. Преступники были членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Оба нападавших были застрелены в ходе полицейской операции. Расследование по этому делу взял на себя отдел прокуратуры по борьбе с терроризмом.

Обвинения предъявлены четырем мужчинам, в том числе заочно - предполагаемому подстрекателю к нападению. Предполагается, что он погиб в результате бомбардировки в Ираке. Трое других мужчин, имевших связи с преступниками, обвинены в членстве в террористической организации.

Смотрите также:

Захват заложников во Франции Черная пятница 26-летний выходец из Марокко, являвшийся сторонником "Исламского государства", захватил заложников в супермаркете. Он требовал освободить Салаха Абдеслама - одного из организаторов терактов в Париже в 2015 году, жертвами которых стали 130 человек.

Захват заложников во Франции События в Требе назвали терактом На место происшествия прибыл министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп назвал инцидент в Требе терактом.

Захват заложников во Франции Бойцы спецназа К месту событий прибыли подразделения французского спецназа Raid и BRI.

Захват заложников во Франции Спецоперация по освобождению заложников Полиция начала спецоперацию по освобождению заложников. Мэр Треба Эрик Менасси в эфире местного телевидения сообщил, что злоумышленник отпустил всех удерживаемых людей. Сам он продолжает оставаться в супермаркета вместе с одним из полицейских.

Захват заложников во Франции Нападавший застрелен полицейскими Телеканал BFM сообщил, что злоумышленник был застрелен полицейскими в ходе штурма супермаркета. Общее число погибших при захвате заложников возросло до трех. 16 человек ранены. Автор: Виталий Кропман

