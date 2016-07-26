 Во Франции начался суд по делу об убийстве священника исламистами | Новости из Германии о Европе | DW | 14.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Во Франции начался суд по делу об убийстве священника исламистами

Обвинения предъявлены четырем мужчинам, в том числе заочно - предполагаемому подстрекателю к убийству в Нормандии 85-летнего священника Жака Амеля в июле 2016 года.

Фотография священника Жака Амеля, убитого исламистами при нападении на церковь в Сент-Этьенн-дю-Рувре на севере Нормандии

Фотография священника Жака Амеля

В Париже в понедельник, 14 февраля, начался судебный процесс по делу об  убийстве исламистами священника Жака Амеля, совершенном почти шесть лет назад.

Утром 26 июля 2016 года двое мужчин, вооруженных ножами, взяли в церкви в городе Сент-Этьен-дю-Рувре на севере Нормандии пять заложников. Среди заложников были 85-летний Жак Амель, две монахини и два прихожанина. Священник был зарезан, еще один из заложников - тяжело ранен. Преступники были членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Оба нападавших были застрелены в ходе полицейской операции. Расследование по этому делу взял на себя отдел прокуратуры по борьбе с терроризмом.

Обвинения предъявлены четырем мужчинам, в том числе заочно - предполагаемому подстрекателю к нападению. Предполагается, что он погиб в результате бомбардировки в Ираке. Трое других мужчин, имевших связи с преступниками, обвинены в членстве в террористической организации.

Смотрите также:

  • Захват заложников во Франции

    Черная пятница

    26-летний выходец из Марокко, являвшийся сторонником "Исламского государства", захватил заложников в супермаркете. Он требовал освободить Салаха Абдеслама - одного из организаторов терактов в Париже в 2015 году, жертвами которых стали 130 человек.

  • Frankreich Innenminister Gerard Collomb (picture alliance / NurPhoto)

    Захват заложников во Франции

    События в Требе назвали терактом

    На место происшествия прибыл министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп назвал инцидент в Требе терактом.

  • Frankreich Verhaftung von Terror-Verdächtigen in Marseille (picture-alliance/AP Photo/C. Paris)

    Захват заложников во Франции

    Бойцы спецназа

    К месту событий прибыли подразделения французского спецназа Raid и BRI.

  • Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne (picture-alliance/La Depeche Du Midi)

    Захват заложников во Франции

    Спецоперация по освобождению заложников

    Полиция начала спецоперацию по освобождению заложников. Мэр Треба Эрик Менасси в эфире местного телевидения сообщил, что злоумышленник отпустил всех удерживаемых людей. Сам он продолжает оставаться в супермаркета вместе с одним из полицейских.

  • Воздушная съемка площади, на которой находится супермаркет

    Захват заложников во Франции

    Нападавший застрелен полицейскими

    Телеканал BFM сообщил, что злоумышленник был застрелен полицейскими в ходе штурма супермаркета. Общее число погибших при захвате заложников возросло до трех. 16 человек ранены.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 01:44

Нападение на церковь во Франции: террористы убили священника (26.07.2016)

Аудио- и видеофайлы по теме

Захват заложников во Франции (26.07.2016)  

Теракт в Ницце: по словам Макрона, Франция не уступит террористам  

Реклама

Самые читаемые

Немецкие компании продолжают поставлять России товары двойного назначения  

В бундестаге предложили конфисковать недвижимость российских олигархов  

Зачем канцлер Олаф Шольц летит в Киев и Москву?  