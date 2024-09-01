В Тюрингии проводят проверку на избирательном участке

Рапорт составлен в связи с угрожающим поведением мужчины в футболке правопопулистской АдГ на участке в Гере в земле Тюрингия.

Полиция проводит проверку в связи с угрожающим поведением одного из пришедших на избирательный участок в Гере (земля Тюрингия), где проходит голосование на выборах депутатов земельных парламентов (ландтагов). Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщило агентство dpa.

По словам представителя полиции, утром на участок зашел мужчина в футболке с надписью "Альтернатива для Германии" (АдГ). Работник участка попросил его снять футболку в связи с тем, что агитация в день голосования запрещена.

Тот выполнил требование, однако, покидая здание, пригрозил "вернуться", добавив, что недоволен тем, как с ним обошлись. После этого полицейские составили рапорт и сделали мужчине замечание.

Полиция Эрфурта также расследует возможные случаи вандализма вблизи избирательных участков. По данным dpa, там были оставлены надписи: "Хёкке - нацист". Бьёрн Хёкке (Björn Höcke) - лидер тюрингского отделения правопопулистской партии AдГ.

Явка в Саксонии и Тюрингии

Между тем, на 15.00 по местному времени (16.00 мск) на избирательных участках в земле Саксония проголосовали 35,4% наделенных правом голоса, передало агентство Reuters. Это - несколько выше, чем на выборах пять лет назад (35,1%), сообщил руководитель земельной избирательной комиссии Мартин Рихтер (Martin Richter). Он также ожидает, что будет больше проголосовавших по почте, чем в 2019 году: 24,6% против 16,9% пять лет назад.

На выборах в Тюрингии к 12.00 по местному времени (13.00 мск) на участках отдали свои голоса около 32%. По данным Reuters, это примерно соответствует показателям пятилетней давности, но выше, чем явка на европейских и местных выборах в июне. Процент проголосовавших по почте на тот момент не был учтен.

В Тюрингии право голоса имеют 1,7 млн человек, в Саксонии - 3,2 млн. Избирательные участки в обеих землях открылись в 08.00 по местному времени (09.00 мск) и закроются в 18.00 (19.00 мск).

Наибольшее число голосов могут получить правопопулисты

Согласно последним соцопросам, наибольшее число голосов как в Саксонии, так и в Тюрингии может получить АдГ, которая впервые может стать самой крупной политической силой на земельном уровне. В Тюрингии АдГ уверенно лидировала в опросах, в Саксонии в последние недели соперничала за первое место с Христианско-демократическим союзом (ХДС) - ведущей оппозиционной партией ФРГ.

Весомые результаты ожидаются и у левых популистов из основанной в январе партии "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость", которая, как и АдГ, выступает за резкое ограничение миграции, сокращение помощи Украине и улучшение отношений с Россией.

Партии нынешней правящей в Германии "светофорной" коалиции теряют в предпочтениях избирателей. Две из них - Свободная демократическая партия и "Союз-90"/"зеленые" - рискуют вообще не попасть в ландтаги. В опросах обе в последнее время показывали результат ниже пяти процентов. Среди центристских сил лучше обстоят дела у ХДС, но и ему для формирования земельных правительств потребуются партнеры по коалиции.

В свою очередь у "Альтернативы для Германии" ни в Саксонии, ни в Тюрингии нет потенциальных коалиционных партнеров, поскольку оба земельных отделения АдГ были классифицированы Федеральным ведомством по охране конституции как правоэкстремистские. В обеих землях прогнозируют сложный процесс формирования коалиций.