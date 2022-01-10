Представитель США на переговорах с РФ напомнила о праве стран выбирать союзы

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Встреча американской и российской делегаций в Женеве состоялась перед началом дипломатического марафона в связи с наращиванием Россией военного присутствия у границ Украины.
Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков (фото из архива)
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков оценил итоги предварительной части переговоров с США по гарантиям безопасности в Женеве в воскресенье, 9 января, назвав прошедшую встречу сложной, но деловой. Встреча американской и российской делегаций состоялась в рамках старта дипломатического марафона, который будет проходить на этой неделе в трех европейских городах на фоне ухудшения отношений между двумя странами из-за наращивания Россией военного присутствия у границ Украины.
Предварительные переговоры российской делегации, возглавляемой Сергеем Рябковым, и американской делегации во главе с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман продолжались два часа.
"Потрясающе. Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе, деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря", - сказал Рябков журналистам по окончании делового ужина.
В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что в ходе беседы с Рябковым Шерман "подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои собственные союзы". При этом речь шла об Украине и ее стремлении вступить в НАТО.
Шерман также подтвердила, что Соединенные Штаты готовы приветствовать подлинный прогресс в диалоге с Россией путем дипломатии, говорится в сделанном Прайсом заявлении. "США на встрече с Россией по стратегической стабильности готовы обсуждать некоторые двусторонние вопросы, но не будут говорить о безопасности в Европе без участия самих европейцев", - подчеркивается далее в заявлении Госдепа США.
Переговоры по гарантиям безопасности рассматриваются как первый шаг к возобновлению диалога. Отношения между США и Россией в очередной раз ухудшились из-за того, что она разместила около 100 000 военнослужащих у границ с Украиной, и на Западе возросла обеспокоенность в связи с возможным военным вторжением войск РФ в соседнюю страну.
Правительство президента России Владимира Путина представило список своих требований, например, потребовало гарантий того, что НАТО не будет стремиться к дальнейшему расширению на восток в такие бывшие советские республики, как Украина или Грузия.
Отвечая на вопрос журналистов, готова ли Россия к компромиссу, Сергей Рябков сказал: "Американцы должны быть готовы к компромиссу".
Двусторонние переговоры США с РФ намечены на 10 января в Женеве. 12 января состоится заседание Совета НАТО – Россия в Брюсселе, а 14 января пройдут консультации в Вене на встрече Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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