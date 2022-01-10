Представитель США на переговорах с РФ напомнила о праве стран выбирать союзы

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков оценил итоги предварительной части переговоров с США по гарантиям безопасности в Женеве в воскресенье, 9 января, назвав прошедшую встречу сложной, но деловой. Встреча американской и российской делегаций состоялась в рамках старта дипломатического марафона, который будет проходить на этой неделе в трех европейских городах на фоне ухудшения отношений между двумя странами из-за наращивания Россией военного присутствия у границ Украины.

США подтвердили приверженность принципам суверенитета

Предварительные переговоры российской делегации, возглавляемой Сергеем Рябковым, и американской делегации во главе с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман продолжались два часа.

"Потрясающе. Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе, деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря", - сказал Рябков журналистам по окончании делового ужина.

В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что в ходе беседы с Рябковым Шерман "подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои собственные союзы". При этом речь шла об Украине и ее стремлении вступить в НАТО.

Госдеп намерен обсуждать европейскую безопасность с участием европейцев

Шерман также подтвердила, что Соединенные Штаты готовы приветствовать подлинный прогресс в диалоге с Россией путем дипломатии, говорится в сделанном Прайсом заявлении. "США на встрече с Россией по стратегической стабильности готовы обсуждать некоторые двусторонние вопросы, но не будут говорить о безопасности в Европе без участия самих европейцев", - подчеркивается далее в заявлении Госдепа США.

Переговоры по гарантиям безопасности рассматриваются как первый шаг к возобновлению диалога. Отношения между США и Россией в очередной раз ухудшились из-за того, что она разместила около 100 000 военнослужащих у границ с Украиной, и на Западе возросла обеспокоенность в связи с возможным военным вторжением войск РФ в соседнюю страну.

Россия против расширения НАТО на восток

Правительство президента России Владимира Путина представило список своих требований, например, потребовало гарантий того, что НАТО не будет стремиться к дальнейшему расширению на восток в такие бывшие советские республики, как Украина или Грузия.

Отвечая на вопрос журналистов, готова ли Россия к компромиссу, Сергей Рябков сказал: "Американцы должны быть готовы к компромиссу".

Двусторонние переговоры США с РФ намечены на 10 января в Женеве. 12 января состоится заседание Совета НАТО – Россия в Брюсселе, а 14 января пройдут консультации в Вене на встрече Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Смотрите также:

Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии Село Деревки

Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии Село Ингулец, Херсонская область

Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии Поселок Широкое

Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии Село Доброволье

Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии Город Малая Виска, Кировоградская область

Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии Село Дорожнянка, Гуляйпольский район

Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии Село Райгород, Винницкая область

Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии Село Ксаверовка, Васильковский район

Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии Поселок Краснокутск, Харьковская область

Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии Двухнедельную поездку по Украине русско-украинский художник Алеша, уже около 20 лет живущий на Западе, совершил в октябре 2015 года. По его наблюдениям, к тому моменту в стране было снесено уже около 800 памятников Ленину. Автор: Екатерина Крыжановская

