 Представитель США на переговорах с РФ напомнила о праве стран выбирать союзы | Новости из Германии о России | DW | 10.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Представитель США на переговорах с РФ напомнила о праве стран выбирать союзы

Встреча американской и российской делегаций в Женеве состоялась перед началом дипломатического марафона в связи с наращиванием Россией военного присутствия у границ Украины.

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков (фото из архива)

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков (фото из архива)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков оценил итоги  предварительной части переговоров с США по гарантиям безопасности  в Женеве в воскресенье, 9 января, назвав прошедшую встречу сложной, но деловой. Встреча американской и российской делегаций состоялась в рамках старта дипломатического марафона, который будет проходить на этой неделе в трех европейских городах на фоне ухудшения отношений между двумя странами из-за наращивания Россией военного присутствия у границ Украины.

США подтвердили приверженность принципам суверенитета

Предварительные переговоры  российской делегации, возглавляемой Сергеем Рябковым, и американской делегации во главе с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман продолжались два часа.

"Потрясающе. Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе, деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря", - сказал Рябков журналистам по окончании делового ужина.

В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что в ходе беседы с Рябковым Шерман "подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои собственные союзы". При этом речь шла об Украине и ее стремлении вступить в НАТО.

Госдеп намерен обсуждать европейскую безопасность с участием европейцев

Шерман также подтвердила, что Соединенные Штаты готовы приветствовать подлинный прогресс в диалоге с Россией путем дипломатии, говорится в сделанном Прайсом заявлении. "США на встрече с Россией по стратегической стабильности готовы обсуждать некоторые двусторонние вопросы, но не будут говорить о безопасности в Европе без участия самих европейцев", - подчеркивается далее в заявлении Госдепа США.

Переговоры по гарантиям безопасности рассматриваются как первый шаг к возобновлению диалога.  Отношения между США и Россией в очередной раз ухудшились из-за того, что она разместила около 100 000  военнослужащих у границ с Украиной, и на Западе возросла обеспокоенность в связи с возможным военным вторжением войск РФ в соседнюю страну.

Россия против расширения НАТО на восток

Правительство президента России Владимира Путина представило список своих требований, например, потребовало гарантий того, что  НАТО  не будет стремиться к дальнейшему расширению на восток в такие бывшие советские республики, как Украина или Грузия.

Отвечая на вопрос журналистов, готова ли Россия к компромиссу, Сергей Рябков сказал: "Американцы должны быть готовы к компромиссу".

Двусторонние переговоры США с РФ намечены на 10 января в Женеве. 12 января состоится заседание Совета НАТО – Россия в Брюсселе, а 14 января пройдут консультации в Вене на встрече Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Смотрите также:

  • default

    Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии

    Село Деревки

  • default

    Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии

    Село Ингулец, Херсонская область

  • default

    Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии

    Поселок Широкое

  • default

    Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии

    Село Доброволье

  • default

    Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии

    Город Малая Виска, Кировоградская область

  • default

    Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии

    Село Дорожнянка, Гуляйпольский район

  • default

    Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии

    Село Райгород, Винницкая область

  • default

    Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии

    Село Ксаверовка, Васильковский район

  • default

    Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии

    Поселок Краснокутск, Харьковская область

  • default

    Фотогалерея: украинская декоммунизация в действии

    Двухнедельную поездку по Украине русско-украинский художник Алеша, уже около 20 лет живущий на Западе, совершил в октябре 2015 года. По его наблюдениям, к тому моменту в стране было снесено уже около 800 памятников Ленину.

    Автор: Екатерина Крыжановская


Смотреть видео 03:11

Прохладный прием: чего ждать от переговоров Россия - НАТО (30.12.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

В Москве стартовали переговоры России, Франции и Германии без Украины о "нормандском формате" (06.01.2022)  

Кто поедет к Путину: в Берлине назревает конфликт из-за России? DW Новости (04.01.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Живущие в Германии немцы-переселенцы о ситуации в Казахстане  

Протесты в Казахстане: "Аэрофлот" возобновляет полеты в Нур-Султан  

Комментарий: Путин торжествует, Запад лавирует  