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Подозреваемый в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе был военным

Олег Соколенко
3 января 2025 г.

Водитель пикапа Tesla, взорвавшегося у отеля Трампа в Лас-Вегасе, служил в американском спецназе и недавно вернулся из командировки в Германию. В полиции полагают, что Мэттью Л. выстрелил себе в голову перед взрывом.

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Горящий пикап Tesla перед отелем Trump International в Лас-Вегасе
Горящий пикап Tesla перед отелем Trump International в Лас-ВегасеФото: Alcides Antunes/via REUTERS

Водитель пикапа Tesla Cybertruck, взорвавшегося 1 января перед принадлежащим Дональду Трампу отелем в Лас-Вегасе, непосредственно перед взрывом, судя по всему, выстрелил себе в голову. Об этом сообщило в четверг, 3 января, агентство Associated Press со ссылкой на местного шерифа Кевина Макмэхилла.

Погибший, 37-летний Мэттью Л., был действующим сержантом подразделений спецназа армии США "Зеленые береты". Он недавно вернулся из командировки в Германию и находился в утвержденном отпуске. Сержант был награжден пятью военными наградами "Бронзовая звезда", в том числе одной за мужество, проявленное в бою. Кроме ФРГ, за годы службы он также бывал в командировках в Украине, Грузии, Таджикистане, Афганистане и Конго.

Макмэхилл сообщил, что следователи получили фотографии со станции зарядки электромобилей, которые доказывают, что за рулем Cybertruck был именно Мэттью Л., и что он был один.

Могла планироваться более разрушительная атака

Шериф предположил, что водитель загруженного канистрами с топливом и фейерверками пикапа мог планировать более разрушительную атаку, однако стальные борта электромобиля приняли на себя большую часть энергии взрыва. В результате никто, кроме Мэттью Л., не погиб, и даже двери отеля, от которых Cybertruck находился в считанных метрах, не получили повреждений.

Кенни Купер, эксперт из Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США, выразил удивление тем, что взрывчатка была изготовлена так грубо. "Это не тот уровень, которого можно было бы ожидать от человека с таким военным опытом", сказал он.

Мотив, по которому Мэттью Л. мог бы устроить взрыв, пока однозначно не установлен. Незадолго до того, как арендовать электропикап и купить взрывчатые вещества, он мог поссориться с женой, пишет Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Возможная связь с наездом на толпу в Новом Орлеане

Следствие изучает версию о возможном теракте и связи взрыва Cybertruck с наездом на людей в Новом Орлеане в новогоднюю ночь. В результате этой атаки погибли 15 человек, включая водителя авто Шамсуда Д., убитого после нее в перестрелке с полицией.

В обоих случаях автомобили арендовались через один и тот же сервис каршеринга Turo. Кроме того, по данным американского телеканала Denver 7, Мэттью Л. одно время служил с Шамсудом Д. на одной военной базе.

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