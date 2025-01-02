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Шольц: Люди в Новом Орлеане убиты из-за слепой ненависти

Олег Соколенко
2 января 2025 г.

Жертвы наезда на толпу в Новом Орлеане во время празднования Нового года были убиты "из-за слепой ненависти", сказал канцлер ФРГ. По последним данным, погибли не менее 15 человек.

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Полицейский патруль на месте наезда на толпу в Новом Орлеане
Полицейский патруль в Новом ОрлеанеФото: MATTHEW HINTON/AFP

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и новый верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в среду, 1 января, выразили соболезнования в связи с наездом на толпу в Новом Орлеане.

"Ужасные новости из Нового Орлеана: счастливые праздновавшие люди были убиты или ранены из-за слепой ненависти. Мы скорбим вместе с семьями и друзьями погибших и желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - написал Шольц в соцсети X.

"Я глубоко опечалена преднамеренным нападением на отмечавших Новый год в Новом Орлеане. Такому насилию нет оправдания. В то время как власти продолжают расследование, мы полностью солидарны с жертвами и их семьями в это трагическое время", - заявила Каллас.

Число погибших выросло до 15 человек

В ночь на 1 января в Новом Орлеане, городе на юге США, мужчина намеренно въехал на автомобиле в толпу праздновавших Новый год. По последним данным, погибли не менее 15 человек, десятки получили ранения. По словам начальника полиции Энн Киркпатрик, после наезда злоумышленник стрелял в полицейских и ранил двоих из них, после чего он был убит ответным огнем.

Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило, что нападавший - гражданин Соединенных Штатов 42 лет по имени Шамсуд Д. В его машине нашли флаг террористической организации "Исламское государство" (ИГ) и два самодельных взрывных устройства, которые были обезврежены. Есть основания предполагать, что нападавший действовал не в одиночку, добавили в ФБР. Его предполагаемые связи с террористическими организациями изучаются.

Президент США Джо Байден сообщил, что нападавший опубликовал в соцсети видеоролик, из которого понятно, что при совершении наезда он вдохновлялся идеями ИГ и испытывал "желание убивать".

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