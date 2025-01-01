ФБР расследует наезд на толпу в Новом Орлеане как теракт

В центре Нового Орлеана в результате наезда на людей, праздновавших Новый год, минимум 10 человек погибли, 35 ранены. Злоумышленник убит. ФБР расследует атаку как теракт.

В центре Нового Орлеана на юге США мужчина намеренно въехал на автомобиле в толпу людей в ночь на среду, 1 января. Как минимум 10 человек погибли, 35 ранены, сообщает Reuters со ссылкой на правоохранителей.

Начальник полиции Энн Киркпатрик заявила, что водитель намеренно протаранил толпу. "Этот человек пытался сбить как можно больше людей, - сказала она. - Он был одержим идеей устроить бойню и нанести ущерб, что он и сделал". По ее словам, злоумышленник стрелял в полицейских и ранил двоих из них. Телеканал CNN сообщает со ссылкой на полицию, что устроивший нападение убит.

Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило, что расследует атаку в Новом Орлеане как "акт терроризма". Заявление появилось позже в официальном аккаунте ведомства в соцсети X.

Теракт на Новый год в Новом Орлеане

Трагедия произошла около 03.15 утра в историческом Французском квартале в центре Нового Орлеана. Там находится много музыкальных баров, популярных у туристов. Мужчина наехал на людей, отмечавших Новый год на улице возле заведений.

Свидетели рассказали телеканалу CBS, что водитель на высокой скорости врезался в толпу на улице Бурбон-стрит, после чего начал стрелять из салона автомобиля. Полиция открыла ответный огонь. Судя по кадрам с места происшествия, преступник управлял белым пикапом Ford.

Агент ФБР Алетеа Дункан добавила, что на месте происшествия обнаружены предметы, похожие на самодельные взрывные устройства. Их проверяют и устанавливают, связаны ли они с атакой. Расследование продолжается.

Джо Байден и Дональд Трамп опубликовали заявления в связи с терактом

Президент США Джо Байден опубликовал заявление , сообщив, что находится в постоянном контакте с МВД, ФБР, замгенпрокурора и мэром Нового Орлеана.

Глава Белого дома подтвердил, что ФБР "расследует этот инцидент как акт терроризма". "Нет никакого оправдания насилию любого рода, и мы не потерпим нападений ни на какой из городов нашей страны", - добавил Байден.

Избранный президент США Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial , что "уровень преступности в нашей стране находится на уровне, которого никто никогда не видел". "Когда я говорил, что прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами и фейк-СМИ, но оно оказалось правдой, - добавил республиканец. - Новая администрация Трампа полностью поддержит город Новый Орлеан в расследовании и восстановлении после этого акта чистого зла!"