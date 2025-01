Взрыв Tesla у отеля Трампа в Лас-Вегасе: погиб человек

В среду, 1 января, в Лас-Вегасе, перед отелем Trump International Hotel, принадлежащим избранному президенту США Дональду Трампу, взорвался электрический пикап Tesla Cybertruck. Находившийся в салоне человек погиб, еще семеро оказавшихся на месте происшествия получили легкие травмы. Взрыв произошел около 08.40 по местному времени (19.40 мск).

Местный шериф Кевин Макмэхилл рассказал, что прямо перед взрывом электромобиль подъехал ко входу в отель и остановился перед ним, передает газета The New York Times. Агентство Associated Press со ссылкой на местных правоохранителей, пожелавших остаться анонимными, сообщило, что Cybertruck, судя по всему, был загружен фейерверками.

Между тем президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что проверяется версия о связи этого происшествия с наездом автомобиля на толпу в Новом Орлеане в новогоднюю ночь, в результате которого погибли, по последним данным, не менее 15 человек и еще десятки получили ранения.

Маск: Причина взрыва - не в самом пикапе

Миллиардер Илон Маск, владелец компании-производителя электромобиля, опубликовал в принадлежащей ему соцсети X серию постов с комментариями к взрыву. "Все руководство Tesla прямо сейчас расследует произошедшее, - написал Маск в первом из твитов после посещения им новогодней вечеринки Трампа во Флориде. - Мы никогда не видели ничего подобного".

"Мы подтвердили, что взрыв был вызван очень большим грузом фейерверков и/или бомбой, перевозившейся в кузове арендованного Cybertruck, и не был связан с самим транспортным средством. - заявил бизнесмен некоторое время спустя. - Вся телеметрия, поступавшая с него в момент взрыва, была совершенно нормальной".

В одном из следующих твитов Маск написал: "Злобные болваны выбрали не тот автомобиль для террористической атаки. Cybertruck фактически сдержал взрыв и направил его вверх. Даже стеклянные двери вестибюля (отеля. - Ред.) не были разбиты". К этому посту миллиардер прикрепил видеосъемку ликвидации последствий взрыва.