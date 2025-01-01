Маск посетил новогоднюю гала-вечеринку Трампа

Американский миллиардер Илон Маск посетил новогоднюю гала-вечеринку, которую устроил в своей резиденции в Мар-а-Лаго избранный президент США.

Американский миллиардер Илон Маск посетил новогоднюю гала-вечеринку, которую устроил в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида) избранный президент США Дональд Трамп. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщило агентство Reuters.

По его данным, на праздновании также присутствовали американский сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас) и другие сторонники Трампа.

Наступивший 2025 год будет "великим годом", заявил политик репортерам. "Мы будем фантастически успешны как страна", - добавил он.

Отвечая на вопрос, какие цели он ставит перед собой в новом году, республиканец сказал: "Просто хочу, чтобы все были счастливы, здоровы и благополучны". Позднее Трамп поднялся на сцену и пообещал собравшимся "проделать отличную работу в качестве вашего президента".

Инаугурация республиканца состоится 20 января.

NYT: Маск арендовал коттедж в Мар-а-Лаго

О том, что Маск арендовал один из коттеджей на территории Мар-а-Лаго и поселился там после выборов президента США, газета The New York Times (NYT) написала 30 декабря.

Данное решение обеспечило Маску легкий доступ к Трампу, констатировало издание.

Так, он посещает ужины избранного президента, - в частности, недавнюю встречу с основателем Amazon Джеффом Безосом, указала далее NYT.

Трамп в ноябре заявил, что глава компаний Tesla и SpaceX, а также владелец соцсети Х возглавит новую структуру - комиссию по эффективности работы правительства - вместе с американским предпринимателем индийского происхождения Вивеком Рамасвами. Эта комиссия не войдет в структуру администрации США, но будет взаимодействовать с Белым домом.

