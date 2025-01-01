  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаСША

Маск посетил новогоднюю гала-вечеринку Трампа

Екатерина Венкина
1 января 2025 г.

Американский миллиардер Илон Маск посетил новогоднюю гала-вечеринку, которую устроил в своей резиденции в Мар-а-Лаго избранный президент США.

https://p.dw.com/p/4oit7
Дональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск (фото из архива)Фото: Brian Snyder/REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск посетил новогоднюю гала-вечеринку, которую устроил в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида) избранный президент США Дональд Трамп. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщило агентство Reuters. 

По его данным, на праздновании также присутствовали американский сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас) и другие сторонники Трампа. 

Наступивший 2025 год будет "великим годом", заявил политик репортерам. "Мы будем фантастически успешны как страна", - добавил он. 

Отвечая на вопрос, какие цели он ставит перед собой в новом году, республиканец сказал: "Просто хочу, чтобы все были счастливы, здоровы и благополучны". Позднее Трамп поднялся на сцену и пообещал собравшимся "проделать отличную работу в качестве вашего президента".

Инаугурация республиканца состоится 20 января. 

NYT: Маск арендовал коттедж в Мар-а-Лаго

О том, что Маск арендовал один из коттеджей на территории Мар-а-Лаго и поселился там после выборов президента США, газета The New York Times (NYT) написала 30 декабря. 

Данное решение обеспечило Маску легкий доступ к Трампу, констатировало издание.

Так, он посещает ужины избранного президента, - в частности, недавнюю встречу с основателем Amazon Джеффом Безосом, указала далее NYT. 

Трамп в ноябре заявил, что глава компаний Tesla и SpaceX, а также владелец соцсети Х возглавит новую структуру - комиссию по эффективности работы правительства - вместе с американским предпринимателем индийского происхождения Вивеком Рамасвами. Эта комиссия не войдет в структуру администрации США, но будет взаимодействовать с Белым домом. 
 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Избранный президент США Дональд Трамп

Будущая команда Трампа: важна верность, а не опыт и знания

Будущая команда Трампа: важна верность, а не опыт и знания

20 января 2025 года Дональд Трамп опять станет президентом США. Он уже формирует свою будущую администрацию, причем главным критерием при подборе кадров, похоже, является лояльность. Фотогалерея DW.
Политика21 ноября 2024 г.16 фото
external

Приведет ли победа Трампа к торговой войне США с Китаем и военной эскалации

Приведет ли победа Трампа к торговой войне США с Китаем и военной эскалации

Если Дональд Трамп, как в свой первый срок, задумает вести торговую войну с Китаем, есть ли у США достаточно собственных сил, чтобы обойтись без союзников - Европы, Южной Кореи и Японии? Корреспондент DW анализирует баланс сил в грозящих конфликтах в ближайшие несколько лет.
Политика21 ноября 2024 г.04:55 мин.
Американский миллиардер Илон Маск

Америки мало. В Европе Маск сделал ставку на ультраправых

Америки мало. В Европе Маск сделал ставку на ультраправых

Какие цели преследует Илон Маск, открыто вмешиваясь в выборы в бундестаг на стороне АдГ, и почему его влияние представляет угрозу для демократии? Об этом рассуждает Дирк Эммерих в рубрике "Берлинский инсайдер".
Дирк Эммерих, колумнист Deutsche Welle, ведущий рубрики " Берлинский связной"
Дирк Эммерих
Колонка
Политика30 декабря 2024 г.
Показать еще