  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
МиграцияСША

Трамп согласился с требованием Маска о рабочих визах в США

Николай Линке
29 декабря 2024 г.

Ультраправые республиканцы требуют отменить программу H-1B для привлечения квалифицированных работников в США. Дональд Трамп согласился с Илоном Маском, который встал на ее защиту.

https://p.dw.com/p/4ofDR
Илон Маск и Дональд Трамп в октябре 2024 года
Илон Маск и Дональд Трамп в октябре 2024 годаФото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Избранный президент США Дональд Трамп согласился с миллиардером Илоном Маском, который потребовал сохранить программу H-1B для привлечения квалифицированных работников в США. Это следует из интервью Трампаконсервативной газете The New York Post, опубликованном в субботу, 28 декабря.

Маск за программу H-1B

В ходе предвыборной кампании республиканцы во главе с Трампом говорили о планах ужесточить миграционную политику США. Крайние консерваторы из их числа требуют отказаться и от программы H-1B. Например, экс-советник Трампа Стив Бэннон сказал у себя в подкасте, что "программа виз H1-B - это полное и абсолютное мошенничество сверху донизу".

Илон Маск встал на защиту программы. "Причина, почему я попал в Америку вместе со столькими уникальными людьми, которые построили SpaceX, Tesla и сотни других компаний, сделавших страну сильной, заключается в H1-B.... По этому вопросу я пойду на войну, подобной которой вы, возможно, еще не видели", - написал миллиардер в субботу в соцсети X.

За что критикуют H-1B?

В воскресенье, 29 декабря, один из пользователей X написал, что по программе H-1B в США приезжают в основном программисты, которые готовы работать за гораздо меньшие деньги, чем американцы.

"Это легко исправить, повысив минимальную зарплату и добавив ежегодные расходы на поддержание H-1B. Это сделает найм сотрудников из-за границы гораздо дороже, чем внутри страны. И раньше, и сейчас я четко говорю, что программа неисправна и нуждается в серьезной реформе", - отметил Маск.

"Я имею в виду привлечение посредством легальной иммиграции примерно 0,1% лучших инженерных талантов, необходимых для того, чтобы Америка продолжала побеждать, - добавил миллиардер. - Любой человек (любой расы, вероисповедания или национальности), кто приехал в Америку и работал как проклятый, чтобы внести свой вклад в эту страну, навсегда заслужит мое уважение. Америка - страна свободы и возможностей. Боритесь всеми фибрами души, чтобы так было всегда!"

Как напоминает dpa, сам Маск, уроженец Южной Африки, когда-то приехал в США по программе H-1B. В этом году его компания Tesla привлекла 724 работника по этой визе. Как правило, ее выдают на три года.

Трамп согласился с Маском

Трамп заявил газете The New York Post, что поддерживает иммиграционные визы для высококвалифицированных специалистов. "Мне всегда нравились визы, я всегда был за визы, - сказал республиканец. - У меня много обладателей виз H-1B в принадлежащих мне фирмах. Я был и остаюсь сторонником H-1B. Я пользовался ею много раз. Это отличная программа".

The New York Post напоминает, что ранее Трамп "ограничил доступ к визам для иностранных рабочих в своей первой администрации и критиковал эту программу". Как отмечает AFP, Трамп называл визу H-1B "очень несправедливой по отношению к нашим американским работникам". Введенные им ограничения отменили при Джо Байдене.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Twitter начал удалять бесплатно присвоенные верификационные галочки. Теперь такие значки будут лишь у платных подписчиков соцсети. Зачем Илону Маску такое нововведение - в карикатуре DW.

Неутомимый Илон Маск: карикатуры DW о харизматичном американском предпринимателе

Неутомимый Илон Маск: карикатуры DW о харизматичном американском предпринимателе

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск не дает миру забыть о себе. Покупка сети микроблогов Twitter, возвращение туда экс-президента США Трампа, система Starlink для Украины - вокруг Маска всегда много событий.
Цифровые технологии23 ноября 2022 г.11 фото
external

Секс-скандал и звезда рестлинга. Новые имена в кабинете Трампа

Секс-скандал и звезда рестлинга. Новые имена в кабинете Трампа

В США не утихает скандал вокруг Мэтта Гейтса, которого Трамп хочет назначить генеральным прокурором. Против него велось расследование о торговле людьми и употреблении наркотиков. Кроме того, стало известно, что министром образования может стать миллиардер и звезда рестлинга Линда Маккохан.
Политика20 ноября 2024 г.03:34 мин.
Илон Маск в Капитолии. Вашингтон, 5 декабря 2024 года

Илон Маск вновь вмешался в предвыборную кампанию в Германии

Илон Маск вновь вмешался в предвыборную кампанию в Германии

Немецкая газета Welt am Sonntag опубликовала колонку Илона Маска с поддержкой "Альтернативы для Германии". Одна из редакторов издания объявила об увольнении в знак протеста.
СМИ28 декабря 2024 г.
Показать еще