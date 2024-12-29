Трамп согласился с требованием Маска о рабочих визах в США

Ультраправые республиканцы требуют отменить программу H-1B для привлечения квалифицированных работников в США. Дональд Трамп согласился с Илоном Маском, который встал на ее защиту.

Избранный президент США Дональд Трамп согласился с миллиардером Илоном Маском, который потребовал сохранить программу H-1B для привлечения квалифицированных работников в США. Это следует из интервью Трампа консервативной газете The New York Post, опубликованном в субботу, 28 декабря.

Маск за программу H-1B

В ходе предвыборной кампании республиканцы во главе с Трампом говорили о планах ужесточить миграционную политику США. Крайние консерваторы из их числа требуют отказаться и от программы H-1B. Например, экс-советник Трампа Стив Бэннон сказал у себя в подкасте, что "программа виз H1-B - это полное и абсолютное мошенничество сверху донизу".

Илон Маск встал на защиту программы. "Причина, почему я попал в Америку вместе со столькими уникальными людьми, которые построили SpaceX, Tesla и сотни других компаний, сделавших страну сильной, заключается в H1-B.... По этому вопросу я пойду на войну, подобной которой вы, возможно, еще не видели", - написал миллиардер в субботу в соцсети X.

За что критикуют H-1B?

В воскресенье, 29 декабря, один из пользователей X написал, что по программе H-1B в США приезжают в основном программисты, которые готовы работать за гораздо меньшие деньги, чем американцы.

"Это легко исправить, повысив минимальную зарплату и добавив ежегодные расходы на поддержание H-1B. Это сделает найм сотрудников из-за границы гораздо дороже, чем внутри страны. И раньше, и сейчас я четко говорю, что программа неисправна и нуждается в серьезной реформе", - отметил Маск.

"Я имею в виду привлечение посредством легальной иммиграции примерно 0,1% лучших инженерных талантов, необходимых для того, чтобы Америка продолжала побеждать, - добавил миллиардер. - Любой человек (любой расы, вероисповедания или национальности), кто приехал в Америку и работал как проклятый, чтобы внести свой вклад в эту страну, навсегда заслужит мое уважение. Америка - страна свободы и возможностей. Боритесь всеми фибрами души, чтобы так было всегда!"

Как напоминает dpa, сам Маск, уроженец Южной Африки, когда-то приехал в США по программе H-1B. В этом году его компания Tesla привлекла 724 работника по этой визе. Как правило, ее выдают на три года.

Трамп согласился с Маском

Трамп заявил газете The New York Post, что поддерживает иммиграционные визы для высококвалифицированных специалистов. "Мне всегда нравились визы, я всегда был за визы, - сказал республиканец. - У меня много обладателей виз H-1B в принадлежащих мне фирмах. Я был и остаюсь сторонником H-1B. Я пользовался ею много раз. Это отличная программа".

The New York Post напоминает, что ранее Трамп "ограничил доступ к визам для иностранных рабочих в своей первой администрации и критиковал эту программу". Как отмечает AFP, Трамп называл визу H-1B "очень несправедливой по отношению к нашим американским работникам". Введенные им ограничения отменили при Джо Байдене.