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Сцена из фильма "Юный вождь Виннету"
Сцена из фильма "Юный вождь Виннету", вышедшего на большие экраны в Германии 11 августа 2022 годаФото: picture alliance/dpa/Leonine
ЛитератураГермания

Как пользователи соцсетей остановили продажу книг

Виктор Вайц
50 мин. назад

Спустя меньше двух недель после выхода фильма "Юный вождь Виннету" немецкое издательство Ravensburger Verlag отозвало две детские книги по мотивам произведений Карла Мая. Что случилось? Подробности у DW.

https://www.dw.com/ru/pocemu-v-germanii-otozvali-detskie-knigi-o-vinnetu/a-62898684

Немецкое издательство Ravensburger Verlag отозвало с рынка сразу две книги по мотивам популярной в Германии киноленты "Юный вождь Виннету". Этому решению предшествовали яростные споры и негативные отзывы об одноименном фильме "Der junge Häuptling Winnetou" ("Юный вождь Виннету"), снятом киностудией Бабельсберг. Зрители обвинили создателей фильма и издательство Ravensburger Verlag в социальных сетях в воспроизведении расистских стереотипов и предрассудков, которые могут пагубно повлиять на развитие мировоззрения детей и подростков.

Издательство объяснило отзыв и остановку продаж детской книги от восьми лет, книги для начинающих читателей и головоломки с наклейками и пазлами тем, что они распространяет "оскорбительные стереотипы" в отношении к коренному индейскому населению Северной Америки, о котором в них идет речь.

Издательство извинилось за "романтизацию угнетения коренного населения"

Представитель издательства в немецкой прессе уточнил, что "с учетом исторической реальности, угнетения коренного населения, в книгах дается романтизирующая картина с множеством клише". Карл Май (Karl May) увлек своими произведениями многих людей, но содержашиеся в этих книгах истории были "далеки от того, как на самом деле жило коренное население". В связи с этим издательство "не хочет повторять или распространять банальные клише", которые сегодня неприемлемы. Издательство принесло извинения на своей странице в Instagram: "Сегодня мы решили прекратить поставки этой литературы и удалить их из программы. Мы благодарим вас за критику. Ваш отзыв ясно показал нам, что мы задели чувства других людей. Это никогда не входило в наши планы, и это несовместимо с нашими ценностями. Мы приносим свои извинения".

"За" и "против" решения издательства

Одновременно решение издательства вызвало новый виток дискуссии в социальных сетях и немецких СМИ. Многие пользователи язвили по поводу того, что, якобы, взрослые теперь не должны рассказывать своим детям о сказках, которые им нравились в детстве, или о том, какие костюмы они надевали на карнавалах. Может выясниться, что те, кто переодевался в индейцев, таким образом выражали свои расистские взгляды.

Один из пользователей написал следующее: "Остается только удивляться, где все те проблемы, которых не замечало наше поколение? Сегодняшнее внимание, или, лучше сказать, нелепый, мелочный, придирчивый, обидчивый идиотизм - это просто поразительно. Вы можете отнять у всех веселье, но делайте это без меня. Я поддерживаю Виннету и индейцев".

Актеры перед премьерой фильма
Актеры на премьере фильма "Юный вождь Виннету" в МюнхенеФото: picture alliance

Стоит заметить, что многие пользователи, которые оставляли комментарии под хэштегом #winnetou, выражали неодобрение и непонимание решения издательства. К ним позднее присоединился и эксперт творчества немецкого писателя Карла Мая Андреас Бренне (Andreas Brenne), который считает книгу о Виннету безобидной. Он открыто раскритиковал решение издательства. "Я не думаю, что правильно изымать подобную книгу из обращения только из-за чертовой заварухи в сети", - подчеркнул профессор художественного образования и художественной дидактики в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung. Профессор Бренне считает, что книгу следует понимать как вымышленный рассказ, а не как объективное изображение жизни коренных народов Америки.

Мнения кинокритиков разделились 

Ранее немецкая организация кинокритиков Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), поддерживаемая федеральными землями и оценивающая фильмы, опубликовала на страницах своего сайта официальное заявление , в котором подчернкула, что мения жюри о новом фильме "Молодой вождь Виннету" разделились. Одна часть жюри считает, что сегодня недопустимо снимать фильм, в особенности детский и молодежный, в духе мифически заряженного и очень стереотипного фольклора Карла Мая. По мнению жюри, этот фильм - китчевая пьеса, не имеющая ничего общего с реальностью. Литературная идиллия Карла Мая на земле коренных народов Северной Америки, согласно пресс-релизу, является ложью, которая полностью игнорирует геноцид коренного населения и несправедливость, причиненную им захватом земель белым населением и уничтожением их естественной среды обитания. Декорации, выбранные в фильме, изображение коренных народов, музыкальный фон и стиль постановки соответствуют китчевым фильмам Карла Мая 1960‑х годов.

Другая часть жюри, согласно опубликованному пресс-релизу, наоборот считает, что Карл Май писал свои истории в вымышленной "стране индейцев" и что сам он никогда не был на месте придуманных им приключений. Именно поэтому его можно с чистой совестью назвать "сказочником". И даже экранизации его самых известных романов в 1960‑х годах были сказками. Они изображали мир коренных народов в абсолютно стереотипных образах. Привнесение этого в современный детский фильм в сказочной манере и безобидными цитатами из этих фильмов вполне правомерно.

Газета Frankfurter Rundschau задается другим вопросом: "Как стало возможным, что фильм, в сценарии которого уже заложены колониальные и расистские стереотипы, финансируется из федеральных и государственных фондов?" При этом, по всей видимости, издание имело в виду и баварский кинофонд FilmFernsehFonds Bayern, который оказал финансовую поддержку в размере 950 тысяч евро.

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