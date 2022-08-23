Как пользователи соцсетей остановили продажу книг

Немецкое издательство Ravensburger Verlag отозвало с рынка сразу две книги по мотивам популярной в Германии киноленты "Юный вождь Виннету". Этому решению предшествовали яростные споры и негативные отзывы об одноименном фильме "Der junge Häuptling Winnetou" ("Юный вождь Виннету"), снятом киностудией Бабельсберг. Зрители обвинили создателей фильма и издательство Ravensburger Verlag в социальных сетях в воспроизведении расистских стереотипов и предрассудков, которые могут пагубно повлиять на развитие мировоззрения детей и подростков.

Издательство объяснило отзыв и остановку продаж детской книги от восьми лет, книги для начинающих читателей и головоломки с наклейками и пазлами тем, что они распространяет "оскорбительные стереотипы" в отношении к коренному индейскому населению Северной Америки, о котором в них идет речь.

Издательство извинилось за "романтизацию угнетения коренного населения"

Представитель издательства в немецкой прессе уточнил, что "с учетом исторической реальности, угнетения коренного населения, в книгах дается романтизирующая картина с множеством клише". Карл Май (Karl May) увлек своими произведениями многих людей, но содержашиеся в этих книгах истории были "далеки от того, как на самом деле жило коренное население". В связи с этим издательство "не хочет повторять или распространять банальные клише", которые сегодня неприемлемы. Издательство принесло извинения на своей странице в Instagram: "Сегодня мы решили прекратить поставки этой литературы и удалить их из программы. Мы благодарим вас за критику. Ваш отзыв ясно показал нам, что мы задели чувства других людей. Это никогда не входило в наши планы, и это несовместимо с нашими ценностями. Мы приносим свои извинения".

"За" и "против" решения издательства

Одновременно решение издательства вызвало новый виток дискуссии в социальных сетях и немецких СМИ. Многие пользователи язвили по поводу того, что, якобы, взрослые теперь не должны рассказывать своим детям о сказках, которые им нравились в детстве, или о том, какие костюмы они надевали на карнавалах. Может выясниться, что те, кто переодевался в индейцев, таким образом выражали свои расистские взгляды.

Один из пользователей написал следующее: "Остается только удивляться, где все те проблемы, которых не замечало наше поколение? Сегодняшнее внимание, или, лучше сказать, нелепый, мелочный, придирчивый, обидчивый идиотизм - это просто поразительно. Вы можете отнять у всех веселье, но делайте это без меня. Я поддерживаю Виннету и индейцев".

Актеры на премьере фильма "Юный вождь Виннету" в Мюнхене Фото: picture alliance

Стоит заметить, что многие пользователи, которые оставляли комментарии под хэштегом #winnetou, выражали неодобрение и непонимание решения издательства. К ним позднее присоединился и эксперт творчества немецкого писателя Карла Мая Андреас Бренне (Andreas Brenne), который считает книгу о Виннету безобидной. Он открыто раскритиковал решение издательства. "Я не думаю, что правильно изымать подобную книгу из обращения только из-за чертовой заварухи в сети", - подчеркнул профессор художественного образования и художественной дидактики в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung. Профессор Бренне считает, что книгу следует понимать как вымышленный рассказ, а не как объективное изображение жизни коренных народов Америки.

Мнения кинокритиков разделились

Ранее немецкая организация кинокритиков Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), поддерживаемая федеральными землями и оценивающая фильмы, опубликовала на страницах своего сайта официальное заявление , в котором подчернкула, что мения жюри о новом фильме "Молодой вождь Виннету" разделились. Одна часть жюри считает, что сегодня недопустимо снимать фильм, в особенности детский и молодежный, в духе мифически заряженного и очень стереотипного фольклора Карла Мая. По мнению жюри, этот фильм - китчевая пьеса, не имеющая ничего общего с реальностью. Литературная идиллия Карла Мая на земле коренных народов Северной Америки, согласно пресс-релизу, является ложью, которая полностью игнорирует геноцид коренного населения и несправедливость, причиненную им захватом земель белым населением и уничтожением их естественной среды обитания. Декорации, выбранные в фильме, изображение коренных народов, музыкальный фон и стиль постановки соответствуют китчевым фильмам Карла Мая 1960‑х годов.

Другая часть жюри, согласно опубликованному пресс-релизу, наоборот считает, что Карл Май писал свои истории в вымышленной "стране индейцев" и что сам он никогда не был на месте придуманных им приключений. Именно поэтому его можно с чистой совестью назвать "сказочником". И даже экранизации его самых известных романов в 1960‑х годах были сказками. Они изображали мир коренных народов в абсолютно стереотипных образах. Привнесение этого в современный детский фильм в сказочной манере и безобидными цитатами из этих фильмов вполне правомерно.

Газета Frankfurter Rundschau задается другим вопросом: "Как стало возможным, что фильм, в сценарии которого уже заложены колониальные и расистские стереотипы, финансируется из федеральных и государственных фондов?" При этом, по всей видимости, издание имело в виду и баварский кинофонд FilmFernsehFonds Bayern, который оказал финансовую поддержку в размере 950 тысяч евро.

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