Где закончилась Тридцатилетняя война, или По Вестфалии - на велосипеде

Два соглашения 1648 года - в Оснабрюке и Мюнстере - положили конец Тридцатилетней войне. Сегодня по следам гонцов и глашатаев Вестфальского мира проложен велосипедный маршрут.
Мюнстер - главный город Вестфалии. В здешней исторической ратуше в 1648 году был подписан Вестфальский мир, поставивший точку в Тридцатилетней войне.
В городах Мюнстер и Оснабрюк, а также в замке Хамбах в свое время произошли важные для европейского единства события, подчеркнуть значимость которых призван их новый статус.
Школа-часовня, кузница времен Наполеона, дом торговца шнапсом с родины основателя концерна Bertelsmann, старая гончарная мастерская - эти и другие памятники собраны в музее под открытым небом.
Этот памятник Всемирного наследия находится на берегу реки Везер около вестфальского города Хёкстер. Здесь сохранился монументальный церковный фасад каролингской эпохи - XI века.