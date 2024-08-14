По российскому образцу. В Болгарии принят закон против ЛГБТ

Аналогичный российскому закон, принятый болгарским парламентом, запрещает "пропаганду" ЛГБТ в школах. Несмотря на то, что он антиконституционный, многие болгары его поддерживают. Противники же призывают наложить вето.

Более 7000 граждан и 76 неправительственных организаций подали петицию в администрацию президента Болгарии с требованием, чтобы глава государства наложил вето на принятый болгарским парламентом на прошлой неделе закон против "пропаганды" ЛГБТ в школах. По мнению подписавших петицию, он противоречит конституции страны.

Закон, аналогичный тем, что ранее были приняты в Венгрии и России, был внесен пророссийской партией "Възраждане" ("Возрождение") и принят в ускоренном порядке 7 августа 2024 года. Его поддержали 159 из 240 депутатов болгарского парламента. Среди них были законодатели от правоцентристского альянса ГЕРБ-СДС, популистской партии "Есть такой народ", социалистов и болгарской мусульманской партии ДПС. Либерально-консервативный альянс ПП-ДБ ("Продолжаем перемены" и Демократическая Болгария) проголосовали против закона.

Оскорбления противников закона в парламенте

Закон запрещает распространять информацию о "нетрадиционной сексуальной ориентации" и идентичности, отличной от биологического пола. Его сторонники хотят добиться того, чтобы в школах не проводились дискуссии о проблемах ЛГБТ, что, по их мнению, было бы пропагандой. Дети должны быть защищены от того, чтобы их "склоняли" к гомосексуальности или изменению пола.

Депутат Явор Божанков голосовал против закона и подвергся нападкам и оскорблениям прямо в здании парламента Фото: BGNES

22 депутата проголосовали против закона. Среди них был и Явор Божанков из либеральной партии "Продолжаем перемены" (ПП). В интервью DW он рассказал о жарких спорах в парламенте, которые также привели к физическим нападениям и оскорблениям со стороны противников ЛГБТ. Божанков рассказал, что депутат парламента от "Возрождения" напал на него и обзывал его.

Является ли закон неконституционным?

Костадин Костадинов, председатель партии "Возрождение", приветствовал принятие закона и призвал политические партии других европейских стран присоединиться к Болгарии. "В последние десятилетия тезис о том, что не существует традиционной и нетрадиционной сексуальной ориентации, постепенно распространяется в ЕС, США и Канаде. То, что они навязывали десятилетиями, только что рухнуло в Болгарии", - отметил депутат.

Однако многие эксперты в области права считают, что закон о запрете "пропаганды" ЛГБТ нарушает болгарскую конституцию, юридически небезупречен и даже содержит фрагменты текста, скопированные напрямую из Википедии. Политический обозреватель Даниил Смилов написал в аналитическом материале для болгарской редакции DW: "Этот закон - необразованная тьма, замаскированная под государственную власть. Это также политический нонсенс с потенциально серьезными последствиями для Болгарии".

Протесты в Софии против принятия закона Фото: Hristo Vladev/NurPhoto/IMAGO

Протест выражают и болгарские правозащитники. Они заявили, что закон не только бессмысленный, но и дискриминационный и противоречит Европейской конвенции по правам человека. Они призвали президента страны Румена Радева воспользоваться правом вето и не подписывать документ. К этому призыву присоединился и комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти. "Власти должны бороться с дискриминацией и враждебной риторикой против представителей ЛГБТ, в том числе и перед выборами", - написал он в социальной сети Х.

Избиратели поддерживают закон

Однако, согласно опросам, большинство избирателей в Болгарии считают, что такие запреты - правильное решение. Именно поэтому за закон проголосовали не только националисты и пророссийские депутаты, но и партии, входящие в Европейскую народную партию (ЕНП) и "Альянс либералов и демократов за Европу" в Европарламенте. В интервью DW Явор Божанков заявил, что лидер крупнейшей парламентской партии ГЕРБ, многолетний премьер-министр Бойко Борисов, очевидно, отвернулся от ценностей Европейской народной партии, к которой принадлежит его политическая сила. Закон является гомофобным, "законом ненависти". Борисов - популист и думает о предстоящих выборах, полагает политик

Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов Фото: BGNES

В ходе бурной дискуссии о законе Борисов заявил: "Если евроатлантизм означает сделать меня женщиной, то я говорю вам: Я - не евроатлантист".

Отреагирует ли Брюссель?

Депутат Европарламента Радан Канев из консервативной партии "Демократическая Болгария", которая вместе с "Продолжаем перемены" оказалась единственной в болгарском парламенте политической группой, проголосовавшей против принятия этого закона, написал в Facebook, что призываетЕврокомиссию, Европарламент и ЕНП осудить направленный против ЛГБТ документ. Однако Брюссель до сих пор хранит молчание. По мнению наблюдателей, это связано с тем, что две партии из парламентских фракций, поддержавших избрание на второй срок председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), также проголосовали за этот закон против "пропаганды" ЛГБТ.

"Олимпийские игры в Париже показали, что российские информационные и пропагандистские каналы интенсивно продвигают тезис о морально деградирующем Западе и распространяют гомофобию", - заявил в интервью DW болгарский евродепутат Божанков. ЕС должен осознать, что болгары особенно восприимчивы к российской пропаганде по историческим, культурным и географическим причинам, уверен политик.

На пути к "нелиберальной демократии"?

Даниил Смилов опасается, что после досрочных парламентских выборов в октябре в болгарском парламенте может появиться популистское большинство, которое превратит Болгарию в "нелиберальную демократию" по образцу Венгрии и отрежет страну от ЕС и НАТО.

Божанков разделяет это мнение: "Понятно, почему эти люди приняли такой закон. И если мы не дадим им отпор, завтра они примут законы не только о "традиционной сексуальности", но и о традиционном цвете кожи и традиционной национальности. Это путь, который Европа знает очень хорошо и знает, чем он заканчивается", - подчеркнул политик.