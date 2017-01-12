 Пятидневный фестиваль в Индии вопреки опасениям о новой волне ковида (12.10.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 12.10.2021

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Пятидневный фестиваль в Индии вопреки опасениям о новой волне ковида (12.10.2021)

Власти предупредили организаторов, что праздненства не должны привести к новому всплеску вируса. О том, как проходит фестиваль в пандемию, в репортаже DW.

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