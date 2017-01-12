Пятидневный фестиваль в Индии вопреки опасениям о новой волне ковида (12.10.2021)

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Власти предупредили организаторов, что праздненства не должны привести к новому всплеску вируса. О том, как проходит фестиваль в пандемию, в репортаже DW.
В ярмарочные павильоны Франкфурта возвращаются книги и люди. Их будет меньше, чем в предыдущие годы, но город не намерен терять статус главной литературной торговой площадки мира. Как пройдет книжная ярмарка-2021?
За последние сутки в России скончались 828 человек с ковидом. Это максимальный суточный прирост умерших с начала пандемии. Уровень инфицирования SARS-CoV-2 в стране продолжает резко расти.
Коронавирусом с начала пандемии заразились более 184 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 4 июля.
Коронавирусом с начала пандемии заразились более 152 млн жителей планеты. Около 3,2 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями воскресенья, 2 мая.
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