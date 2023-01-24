Пешеходный туризм в Германии - самые красивые маршруты

В Германии в очередной раз ищут самые интересные и живописные маршруты для пешеходного туризма.

Около 300 тысяч километров - такова общая протяженность троп для пешеходного туризма, проложенных по территории Германии. В общей сложности здесь насчитывается примерно 550 таких специальных туристических маршрутов разной протяженности - сертифицированных, описанных, обозначенных на местности и картах, отчасти внесенных в разные приложения для мобильных устройств и так далее. Рассчитаны они на разный уровень подготовки, продолжительность, интересы и предпочтения - от коротких прогулочных на несколько часов по равнинной местности до многодневных походов в горных регионах.

Кто и как часто

Чтобы убедиться в том, что пешеходный туризм популярен в Германии, не обязательно обращаться к статистике и данным опросов. Достаточно в выходные дни взглянуть на автомобильные парковки или железнодорожные остановки около таких мест и оценить количество людей с рюкзаками и в походной одежде.

Если все же говорить языком цифр, то частым своим занятием в свободное время пешеходный туризм называют около 11 процентов немцев. Об этом говорят результаты исследования социологического института IfD Allensbach за 2022 год. Хотя бы один раз в месяц походы в Германии совершают около 6,5 миллиона человек. Иногда или часто - в общей сложности более 40 миллионов жителей страны в возрасте от 14 лет.

Утро в Шварцвальде Фото: Juergen Feuerer/chromorange/picture alliance

Самую большую группу среди приверженцев этого хобби составляют люди в возрасте от 40 до 59 лет. При этом особой популярностью походы пользуются среди семейных пар без детей младше 14-летнего возраста. Примерно 18 процентов отправляются в походы в одиночку. Более 40 процентов - вдвоем. Остальная часть приходится на группы в три человека и более.

В большинстве случаев речь идет об однодневных маршрутах средней продолжительностью от двух до шести часов. Наиболее часто предпочтение отдается маршрутам в регионах с горами средней высоты, далее следуют высокогорные маршруты и походы в альпийских предгорьях. Примерно семь процентов предпочитают равнинную местность и маршруты вдоль морского побережья.

Выбор туристов

Вот уже более пятнадцати лет специализированный немецкий журнал для любителей походного туризма Das Wandermagazin проводит конкурс самых красивых маршрутов в Германии. Очередное голосование стартовало в середине января и продлится до конца июня. Конкурс проводится в двух категориях - однодневных и многодневных маршрутов.

Первый список состоит из пятнадцати кандидатов, второй - из десяти. Находятся они в популярных туристических регионах - от Шварцвальда и Баварского Леса до Саксонской Швейцарии и Гарца. В целом больше всего кандидатов на этот раз из Баден-Вюртемберга, Баварии и Рейнланда-Пфальца - по пять.

Обращаем ваше внимание на то, что не все названия или описания маршрутов на русском языке ниже являются дословными переводами - некоторые содержат дополнительную или поясняющую информацию.

15 однодневных маршрутов

Тропа в Дурбахе - Durbacher Weitblick / Шварцвальд (Баден-Вюртемберг)

Тур по трем ущельям - 3-Schluchten Tour / Шварцвальд (Баден-Вюртемберг)

Карлсруйский кряж около Оттенхёфена - Karlsruher Grat / Шварцвальд (Баден-Вюртемберг)

Высотный маршрут от Биссингена до Леннингена - Hochgehberge "hochgehadelt"/ Швабский Альб (Баден-Вюртемберг)

Над долиной Лайтцаха - Leitzachtaler Bergblicke / Баварское плоскогорье (Бавария)

Тропа около города Мюннерштадт - Extratour Michelsberg / Рён (Бавария)

"Фортепианный маршрут" на родине основателей фирмы Steinway & Sons - Steinway-Trail / Гарц (Нижняя Саксония)

Черничный маршрут - Blaubeer-Route / Тевтобургский Лес (Северный Рейн - Вестфалия)

Тур по горе Ханберг - Hahnfels-Tour / Пфальц (Рейнланд-Пфальц)

Тропа бурлаков - Treidlerweg / Пфальц (Рейнланд-Пфальц)

Водопады в Айфеле - HeimatSpur Wasserfall-Erlebnisroute / Айфель (Рейнланд-Пфальц)

Тропа для любителей Толкиена - Auenlandweg / Вестервальд (Рейнланд-Пфальц)

Вкусная тропа для пикников - Traumschleife Lecker Pfädchen / Саар-Хунсрюк (Рейнланд-Пфальц)

Высотная тропа Зуль - Gipfelwanderweg Suhl / Тюрингский Лес (Тюрингия)

Круговой маршрут около курорта Тамбах-Дитарц - Rundweg Spittergrund Bergsee Ebertswiese / Тюрингский Лес (Тюрингия)

Эксерские камни в Тевтобургском Лесу Фото: Jochen Tack/picture alliance

10 многодневных маршрутов

Маршрут по долине Таубера - Panoramaweg Taubertal / Тауберфранкен (Баден-Вюртемберг)

Семь вершин - Seven Summits Bodenmais / Баварский Лес (Бавария)

Тропа по Альбу - Jurasteig / Франконский Альб (Бавария)

Франконская высотная тропа - Fränkischer Gebirgsweg / Франкония (Бавария)

По следам гуннов - Hünenweg / Оснабрюкер-Ланд / Эмсланд (Нижняя Саксония)

Маршрут по природному парку Хоэ-Марк - Hohe Mark Steig / Хоэ-Марк (Северный Рейн - Вестфалия)

По следам неандертальцев - Neanderlandsteig / Бергишес-Ланд (Северный Рейн - Вестфалия)

Горный маршрут в Верхней Лужице - Oberlausitzer Bergweg / Верхняя Лужица (Саксония)

Тропа художников - Malerweg / Саксонская Швейцария (Саксония)

По долине реки Заале - SaaleHorizontale / Заале-Унструт (Тюрингия)

Парк дикой природы в лесном массиве Шорфхайде (Wildpark Schorfheide) Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Лучшие маршруты 2022 года

В 2022 году в голосовании приняло участие более 45 тысяч читателей журнала. Самым красивым однодневным туром стал панорамный горный маршрут в Тюрингском лесу - Gipfel- und Aussichtstour - Bad Tabarz. На втором месте - маршрут по холмистым ландшафтам в винодельческом регионе Рейнгессен - Hiwweltour Aulheimer Tal. На третьем - тропа для любителей красного вина в долине реки Ар - Rotweinwanderweg, годом ранее сильно пострадавшей от разрушительного наводнения.

Среди многодневных маршрутов в 2022 году первое место занял 158-километовый пасторальный маршрут в регионе Швабский Альб - Albschäferweg. На втором - 45-километровая тропа по скалистым ландшафтам Пфальцского Леса - Rodalber Felsenwanderweg. На третьем - 135-километровый маршрут по лесному массиву Шорфхайде в Бранденбурге - Rund um die Schorfheide.