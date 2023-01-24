Пешеходный туризм в Германии - самые красивые маршруты
Максим Нелюбин
1 ч. назад
В Германии в очередной раз ищут самые интересные и живописные маршруты для пешеходного туризма.
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Около 300 тысяч километров - такова общая протяженность троп для пешеходного туризма, проложенных по территории Германии. В общей сложности здесь насчитывается примерно 550 таких специальных туристических маршрутов разной протяженности - сертифицированных, описанных, обозначенных на местности и картах, отчасти внесенных в разные приложения для мобильных устройств и так далее. Рассчитаны они на разный уровень подготовки, продолжительность, интересы и предпочтения - от коротких прогулочных на несколько часов по равнинной местности до многодневных походов в горных регионах.
Кто и как часто
Чтобы убедиться в том, что пешеходный туризм популярен в Германии, не обязательно обращаться к статистике и данным опросов. Достаточно в выходные дни взглянуть на автомобильные парковки или железнодорожные остановки около таких мест и оценить количество людей с рюкзаками и в походной одежде.
Если все же говорить языком цифр, то частым своим занятием в свободное время пешеходный туризм называют около 11 процентов немцев. Об этом говорят результаты исследования социологического института IfD Allensbach за 2022 год. Хотя бы один раз в месяц походы в Германии совершают около 6,5 миллиона человек. Иногда или часто - в общей сложности более 40 миллионов жителей страны в возрасте от 14 лет.
Самую большую группу среди приверженцев этого хобби составляют люди в возрасте от 40 до 59 лет. При этом особой популярностью походы пользуются среди семейных пар без детей младше 14-летнего возраста. Примерно 18 процентов отправляются в походы в одиночку. Более 40 процентов - вдвоем. Остальная часть приходится на группы в три человека и более.
В большинстве случаев речь идет об однодневных маршрутах средней продолжительностью от двух до шести часов. Наиболее часто предпочтение отдается маршрутам в регионах с горами средней высоты, далее следуют высокогорные маршруты и походы в альпийских предгорьях. Примерно семь процентов предпочитают равнинную местность и маршруты вдоль морского побережья.
Выбор туристов
Вот уже более пятнадцати лет специализированный немецкий журнал для любителей походного туризма Das Wandermagazin проводит конкурс самых красивых маршрутов в Германии. Очередное голосование стартовало в середине января и продлится до конца июня. Конкурс проводится в двух категориях - однодневных и многодневных маршрутов.
Первый список состоит из пятнадцати кандидатов, второй - из десяти. Находятся они в популярных туристических регионах - от Шварцвальда и Баварского Леса до Саксонской Швейцарии и Гарца. В целом больше всего кандидатов на этот раз из Баден-Вюртемберга, Баварии и Рейнланда-Пфальца - по пять.
Обращаем ваше внимание на то, что не все названия или описания маршрутов на русском языке ниже являются дословными переводами - некоторые содержат дополнительную или поясняющую информацию.
Среди многодневных маршрутов в 2022 году первое место занял 158-километовый пасторальный маршрут в регионе Швабский Альб - Albschäferweg. На втором - 45-километровая тропа по скалистым ландшафтам Пфальцского Леса - Rodalber Felsenwanderweg. На третьем - 135-километровый маршрут по лесному массиву Шорфхайде в Бранденбурге - Rund um die Schorfheide.