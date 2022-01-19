Назарбаев лишен пожизненного председательства в Совбезе Казахстана

Нижняя палата парламента Казахстана - мажилис - одобрила законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК), сообщил депутат Канат Нуров на своей странице в соцсети Facebook в среду, 19 января.

"Прежде всего, необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, о чем он уже сам объявил и что сегодня нами было сделано. Я участвовал в принятии этого исторического решения мажилиса", - написал Нуров.

Он сообщил, что в Сенат Казахстана направлены поправки в законы "О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы", "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете безопасности Республики Казахстан".

Передача полномочий президенту Токаеву

Нурсултан Назарбаев в апреле решил передать право возглавлять АНК нынешнему президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Свой пожизненный пост в могущественном Совете безопасности он уступил Токаеву на фоне массовых протестов и беспорядков в Казахстане в начале января.

Накануне Назарбаев опубликовал видеообращение к народу Казахстана, в котором объявил, что Токаев обладает всей полнотой власти, является председателем Совета безопасности и в скором времени будет избран председателем партии "Нур Отан". Внеочередной съезде "Нур Отан" в онлайн-формате запланирован на 28 января.

Массовые волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Они быстро распространились по всей стране, политизировались и переросли в силовые столкновения с правоохранительными органами. Самые ожесточенные стычки имели место в бывшей столице страны Алматы. В уличных боях только по официальным данным погибли 225 человек и пострадали 4578. Правительство Казахстана ушло в отставку, президент ввел чрезвычайное положение на всей территории страны.

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