В Казахстане дождались полной отмены режима ЧП

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Жители Казахстана с нетерпением ждали прекращения режима ЧП, и оно произошло. Ряд введенных ограничений заметно повлияли на привычный уклад жизни. С чем столкнулись казахстанцы в тот период - у DW.
В ночь с 18 на 19 января в Алматы и ряде других городов Казахстана был отменен режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный президентом Токаевым 5 января по всей стране. Его отмена шла поэтапно - еще 12 января ограничения сняли в приграничных с Россией Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Через два дня - в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской, а также в Шимкенте - третьем по величине мегаполисе страны, городе республиканского значения.
В столице Казахстана Нур-Султане, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Джамбульской, Алматынской областях, как и в Алматы, в котором протесты начала января, перешедшие в кровавые столкновения демонстрантов с полицией и грабежи, носили наиболее трагический характер, отмены ограничений ждали дольше всего.
Если с расположенными на западе Казахстана Атырауской и Мангистауской областями, население которых первым вышло на акции протеста, как, впрочем, и со столицей страны, особых сомнений в снятии ограничений ни у кого не было, то в случае с Алматы все было сложнее.
Даже, несмотря на то, что в крупнейшем казахстанском городе, в котором вместе с прилегающими к нему многочисленными населенными пунктами проживает почти 3 млн человек (все население страны - 19 млн. - Ред.), уже к 12 января стало значительно спокойнее - начали работу общественный транспорт и торговые центры, были полностью восстановлены связь и банковские операции.
Дело в том, что значительная часть населения города крайне недовольна действиями силовых структур в период действия ЧП и комендантского часа. Соцсети буквально заполонили рассказы жителей Алматы об их встречах с правоохранителями, происшедшие уже после восстановления порядка.
"Наиболее известным из них стал осмотр телефонов сотрудниками нацгвардии и патрульными полиции. В условиях ЧП это было абсолютно недопустимо и незаконно. Введенное ЧП позволяло проверять людей и их автомобили на наличие любых видов оружия, а также выявлять краденое имущество. Смысла останавливать людей с целью проверки их телефонов не было никакого. Нарушений много, можно отметить необоснованные задержания граждан, а также отправку их в ИВС и СИЗО", - пояснил в беседе с DW известный в Казахстане адвокат Джохар Утебеков.
По его наблюдениям, правоохранительные органы при фактическом отсутствии надзора за их деятельностью со стороны прокуратуры были полностью дезорганизованы, поскольку прокуратура и судьи не реагировали на сообщения о пытках и других нарушениях закона, о которых рассказывали рядовые жители. Дело дошло до того, что потребовалось вмешательство президента Токаева, который в своем сообщении в Twitter от 14 января поручил Генпрокуратуре принять меры по смягчению наказаний при отсутствии отягчающих обстоятельств.
Шокирован случившимся в дни после введения режима ЧП и другой известный в стране юрист и адвокат - Жангельды Сулейманов. По его словам, мировая практика говорит, что при возникновения угроз конституционному строю или здоровью граждан необходимо вводить ограничительные меры.
"Это обязывает и существующий в стране закон, но при этом и режим ЧП должен соблюдаться в соответствии с действующим законодательством. Практическая сторона показывает, что у нас были перегибы, я читаю сообщения, и у меня волосы дыбом встают! Это не фейки и не боты, это истории реальных людей, там рассказы и о необоснованных задержаниях, и о незаконных досмотрах смартфонов без санкций суда", - поделился своим мнением с DW адвокат. И добавил, что зафиксировано много случаев, когда в полиции людей избивали и пытали: "Фактически режим ЧП дал возможность отдельным представителям правоохранительных органов творить беззаконие. Тем самым можно говорить о вреде, который был нанесен репутации власти".
Поскольку в Алматы, да и в других городах Казахстана, все еще немало граждан, которые через соцсети и СМИ выражают недовольство действиями правоохранителей в период ЧП и комендантского часа, до самого последнего момента появлялись предположения, что власти могут на некоторое время продлить режим ЧП в Алматы и отдельных регионах республики. Немало жителей Казахстана не доверяют официально распространенной 16 января информации о том, что в трагические дни начала января только в Алматы погибли 149 гражданских лиц и 11 представителей правоохранительных органов, а в целом по стране 225 человек, из которых 19 - силовики.
Как сомневаются многие рядовые казахстанцы и в том, что число пострадавших составило 4578 человек, о чем сообщила Генпрокуратура. Звучат голоса, что число погибших и пострадавших намного больше. А потому в соцсетях все чаще появляются призывы сразу после отмены режима ЧП организовать в бывшей столице Казахстана мирный митинг, в ходе которого потребовать от властей рассказать населению пусть горькую, но правду о событиях начала января.
Власти на эти призывы отреагировали мгновенно. Вечером 18 января через СМИ и соцсети было распространено предупреждение от коменданта Алматинской области, начальника областного департамента полиции Серика Кудебаева. В нем говорится, что в области продолжает действовать "красный" уровень террористической опасности. К тому же с 19 января объявлено проведение оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", и правоохранители будут пресекаться все попытки организовать акции протеста.
Кудебаев отметил, что организаторы возможных митингов и шествий не уведомили о них местные органы власти: "Соответственно, организация и участие в мирных собраниях, проводимых в нарушении закона, является противоправным и влечет административную ответственность". При этом комендант Алматинской области добавил, что если эти акции протеста причинят существенный вред правам и интересам граждан, общества и государства, то в отношении нарушителей возбудят уголовные дела. В целях безопасности также было рекомендовано воздержаться и от массовых купаний, связанных с празднованием Крещения.
Аналогичную информацию со ссылкой на существующий "красный" уровень террористической угрозы распространили и представители департамента полиции Алматы, предложив жителям города с пониманием отнестись к личному досмотру граждан, их вещей и автомобилей, а также к временно установленным блокпостам и запретам на передвижение в отдельных районах города.
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