 ″Репортеры без границ″ обеспокоены насилием против журналистов в Казахстане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.01.2022

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Мир

"Репортеры без границ" обеспокоены насилием против журналистов в Казахстане

Насилие против работников СМИ в Казахстане должно стать предметом разбирательств в ООН и ОБСЕ, считают правозащитники. Они призвали власти Казахстана не чинить препятствий работе журналистов.

Беспорядки в Алма-Ате

Беспорядки в Алма-Ате

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (РБГ) призвала ООН и ОБСЕ расследовать насилие в отношении работников СМИ в Казахстане. В ходе протестов в Казахстане в последние дни репортеры становились жертвами насилия со стороны полиции и других актеров по всей стране, подвергались угрозам и задержаниям, и им под дулом автомата мешали освещать протесты, заявил германский филиал РБГ в сообщении, обнародованном в четверг, 13 января, в Берлине.

Глава германского филиала правозащитной организации Кристиан Мир (Christian Mihr) отметил, что несмотря на снижение уровня насилия, угроза для свободы СМИ в Казахстане не исчезла. Он призвал власти Казахстана разрешить въезд в страну иностранным журналистам и отказаться от любых попыток цензуры репортажей.

По словам Мира, обвинения в клевете и уголовные наказания в первую очередь угрожают свободным СМИ, которые президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально заклеймил как "демагогические". МВД Казахстана также объявило, что в соответствии с режимом ЧП, введенным в Алма-Ате и целом ряде провинций, наказание за "преднамеренное распространение дезинформации" увеличено с трех до семи лет лишения свободы.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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