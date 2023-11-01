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Отец экс-главы ФБК Ивана Жданова вышел из колонии

Ольга Лебедева
1 ноября 2023 г.

Юрий Жданов сообщил, что освободился из колонии, где отбывал наказание по делу о превышении служебных полномочий. Иван Жданов считает, что отца преследуют по политическим мотивам.

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Страница Юрия Жданова в Instagram
Юрий Жданов сообщил о своем освобожденииФото: iskatel15/Instagram

Отец бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова сообщил, что вышел на свободу из колонии, отбыв срок по делу о превышении служебных полномочий, мошенничестве и подлоге. "Уже несколько дней я имею дерзость называть себя свободным человеком. Свободным весьма условно", - написал Юрий Жданов в Instagram в среду, 1 ноября, и пояснил, что ему предстоят еще 3 года административного надзора.

Он поблагодарил за поддержку многочисленных находящихся на свободе друзей и близких по взглядам людей. "Десятки людей держали меня в курсе событий, делились со мной своими мыслями и чувствами. Полагаю, многое из того, что обсуждали в письмах, найдет свое отражение в творческом осмыслении прожитого времени, которое запланировал для себя", - отметил Жданов-старший.

Дело Юрия Жданова

Юрия Жданова, проживавшего в последнее время в Ростове-на-Дону, арестовали в марте 2021 года по обвинению в превышении должностных полномочий и этапировали в Архангельск. Позже обвинение ужесточили, добавив к нему статьи о мошенничестве, совершенном группой лиц, и о служебном подлоге. По версии следствия, летом 2019 года Жданов как член жилищной комиссии поселка Искателей в Ненецком автономном округе рекомендовал главе администрации предоставить одной женщине квартиру по договору социального найма, но позднее выяснилось, что ее семья уже получила жилищную субсидию.

В конце 2021 года суд в Нарьян-Маре признал Жданова виновным и приговорил к трем годам условно, а в феврале 2022 года суд Ненецкого автономного округа заменил условный срок на реальный. Юрий Жданов отбывал наказание в колонии в Вельске Архангельской области.

Иван Жданов связывает дело отца со своей деятельностью в команде оппозиционера Алексея Навального и считает, что российские власти мстят ему лично. Экс-директор ФБК, покинувший Россию на фоне преследования сторонников Алексея Навального, является в РФ фигурантом нескольких уголовных дел и был объявлен в международный розыск.

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