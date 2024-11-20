Устроители протестов в Грузии придумают новый план действий

После задержаний в Тбилиси организаторы протестов оппозиции в Грузии временно распустят сторонников по домам и выработают новый план действий.

Организаторы протестов с требованием о повторных выборах в парламент Грузии временно распустят их и выработают новый план действий. Решение одного из лидеров коалиции "За перемены" Зураба Джапаридзе в среду, 20 ноября, привело "Эхо Кавказа" - Грузинская служба медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС).

"Нам придется как-то перепланировать и подумать о чем-то другом, не о том, что мы здесь делали", - отметил Джапаридзе.

"Драйв не приходит от просмотра телевизора и криков "плана нет", драйв - в живых, свободных и смелых людях, - написал политик до этого в Facebook.

Разгон митингующих в центре Тбилиси

Ранее, 19 ноября, в центре Тбилиси сотрудники спецназа МВД Грузии разогнали митингующих, которые палатками заблокировали движение по проспекту возле здания госуниверситета, дошло до задержаний. Спецназ разобрал баррикады и координировал эвакуацию автомобилей, с помощью которых демонстранты блокировали дороги. В результате силовики полностью очистили проспект Чавчавадзе, оттеснив митингующих к расположенному рядом проспекту Меликишвили.

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. Согласно официальным результатам, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мандатов (53,93%), "Коалиция за перемены" - 19 (11,03%), "Единое национальное движение" - 16 (10,17%), "Сильная Грузия" - 14 (8,81%) и "За Грузию" - 12 мандатов (7,78%).

Президент Грузии подала иск в Конституционный суд

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, открыто поддерживающая оппозицию, подала иск в Конституционный суд страны с требованием не признавать результаты голосования.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС хотел бы направить в Грузию миссию для расследования возможных нарушений на выборах. Западные социологи отмечают, что официальные результаты выборов весьма сильно разнятся с результатами опросов, а потому они явно сфальсифицированы.