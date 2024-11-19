Полиция в Тбилиси разогнала палаточный лагерь протестующих

Активисты-оппозиционеры блокировали движение по проспекту возле здания госуниверситета в Тбилиси. Спецназ разобрал баррикады на фоне стычек с демонстрантами.

В Тбилиси силы подразделений спецназа МВД Грузии разогнали митингующих, которые палатками заблокировали движение по проспекту возле здания государственного университета в центре города. Начались столкновения протестующих с полицией, есть задержанные, сообщили грузинские СМИ во вторник, 19 ноября.

Согласно сообщениям, спецназ разобрал баррикады, установленные возле здания, и координировал эвакуацию автомобилей, с помощью которых демонстранты блокировали дороги. В результате силовики полностью очистили проспект Чавчавадзе, оттеснив демонстрантов к расположенному рядом проспекту Меликишвили, где находятся лидеры оппозиции. Те пока не комментируют ситуацию.

Протесты оппозиционеров

В ночь на 18 ноября активисты оппозиционной "Коалиции за перемены" под руководством Ники Гварамии установили около 30 палаток возле здания государственного университета. Они заявили о переходе к новому этапу борьбы за отмену сфальсифицированных, по их мнению, результатов парламентских выборов.

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. Согласно официальным результатам, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мандатов (53,93%), "Коалиция за перемены" - 19 (11,03%), "Единое национальное движение" - 16 (10,17%), "Сильная Грузия" - 14 (8,81%) и "За Грузию" - 12 мандатов (7,78%).

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала подать в Конституционный суд иск о фальсификации выборов. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС хотел бы направить в Грузию миссию для расследования возможных нарушений на выборах. Западные социологи отмечают, что официальные результаты выборов весьма сильно разнятся с результатами опросов, а потому они явно сфальсифицированы.