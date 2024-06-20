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Опрос ООН: 80% респондентов хотят усиления защиты климата

Александра Иванова
20 июня 2024 г.

Около 86 процентов участников опроса программы развития ООН хотят, чтобы власти их стран отложили геополитические разногласия и объединили усилия ради защиты климата.

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Пожары на фоне сильной жары в Калифорнии, июнь 2024 года
Пожары на фоне сильной жары в КалифорнииФото: Tayfun Coskun/Andalou/picture alliance

Подавляющее большинство - 80 процентов - жителей как минимум 77 государств мира желают, чтобы правительства их стран принимали более решительные меры борьбы против изменения климата. Это показал опрос, проведенный программой развития ООН совместно с Оксфордским университетом и институтом исследования общественного мнения GeoPoll. В нем участвовали 75 тысяч человек.

Кроме того, около 86 процентов респондентов, согласно данным, представленным ООН в Нью-Йорке в четверг, 20 июня, хотят, чтобы власти их стран отложили геополитические разногласия и объединили усилия ради защиты климата. 72 процента опрошенных высказались за более скорый отказ от ископаемых источников энергии. "Такие масштабы одобрения (более решительных мер в борьбе с изменением климата. - Ред.) примечательны, учитывая рост числа конфликтов по всему миру и усиление национализма", - цитирует агентство epd представителей программы развития ООН.

Женщины более активно поддерживают меры защиты климата

В 20 государствах, производящих наибольшие объемы парниковых газов, большинство опрошенных высказались за ужесточение мер защиты климата. Так, в США и России такую позицию разделяют по 66 процентов респондентов, в Германии - 67 процентов, в Китае - 73 процента, в ЮАР и Индии - по 77 процентов, в Бразилии - 85 процентов, в Иране - 88 процентов, в Италии - 93  процента.

В Германии доля женщин, высказавшихся за усиление мер борьбы против изменения климата, оказалась на 17 процентных пунктов выше, чем доля мужчин, разделяющих такое мнение (75 процентов против 58 процентов). Аналогичная тенденция наблюдается в Австралии, Канаде, Франции и США, хотя там разница между показателями мужчин и женщин несколько менее существенна.

"Народное голосование" по вопросам климата

Опрос под названием "Народное голосование по вопросам климата - 2024" (Peoples' Climate Vote 2024) - на сегодняшний день самое масштабное исследование на тему изменения климата, проводимое по всему миру. На 77 стран, в которых проживают участники опроса, суммарно приходится 87 процентов населения планеты.

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