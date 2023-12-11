В 2024 году на гуманитарную помощь требуется 46 млрд долл.

ООН назвала сумму, необходимую для предоставления экстренной помощи жителям Сирии, Украины, Афганистана, Эфиопии, Йемена и еще 67 стран мира. В Женеве заявили о недостаточной готовности стран финансировать эти расходы.

Для преодоления последствий гуманитарных кризисов в разных частях планеты ООН будет необходимо в 2024 году 46,4 млрд долларов. Перспективы на следующий год в этой сфере организация оценивает как "мрачные", заявила ООН в Женеве в понедельник, 11 декабря. Если не будет достаточного финансирования чрезвычайной гуманитарной помощи, это будет угрожать жизням людей, подчеркивается в заявлении.

С помощью этих средств организация планирует покрыть расходы на гуманитарную помощь в 72 странах мира, при этом наибольшая потребность в ней в настоящее время наблюдается в Сирии, Украине, Афганистане, Эфиопии и Йемене.

ООН несколько сократила запрашиваемую помощь в сравнению с 2023 годом

Сотрудники гуманитарных миссий "спасают жизни, борются с голодом, защищают детей, сдерживают эпидемии и предоставляют жилье и санитарное оборудование в самых бесчеловечных ситуациях", заявил координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс. При этом международное сообщество не покрывает должным образом соответствующие потребности организации, добавил он.

Потребность в финансировании гуманитарной помощи на 2023 год ООН оценивала в 56,7 млрд долларов, но получила лишь немногим более трети этой суммы. Текущий год станет первым с 2010-го, в котором сократились пожертвования на гуманитарную помощь. В связи с этим в ООН приняли решение сократить общий показатель запрашиваемых средств на данные цели.

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