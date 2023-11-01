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ООН: От гуманитарной помощи зависят 18 млн украинцев

Даниил Сотников
1 ноября 2023 г.

Гуманитарная помощь по-прежнему необходима 40 процентам жителей Украины, и нельзя об этом забывать, призвали в ООН.

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Ребенок рядом с надписью "Все будет Украина"
Фото: Andriy Andriyenko/Zuma/picture alliance

Около 18 миллионов жителей Украины нуждаются в гуманитарной помощи, а с приближением зимних холодов ситуация будет ухудшаться, заявил директор отдела координации Управления ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ) Рамеш Раджасингхам во вторник, 31 октября.

По словам Раджасингхама, на фоне войны между Израилем и ХАМАС важно "не упускать из виду огромную потребность Украины в помощи". Масштабный ущерб, нанесенный российскими войсками критической инфраструктуре Украины означает, что доступ гражданского населения к электричеству, отоплению, водоснабжению и услугам связи по-прежнему ограничен, подчеркнул Раджасингхам.

Украина готовится к новой зиме под российскими обстрелами

От гуманитарной помощи зависят до 40 процентов жителей Украины. Учитывая ожидаемые зимой сильные морозы, ситуация вызывает "чрезвычайную тревогу", добавил директор отдела ООН. Особенно в организации отметили положение примерно четырех миллионов человек на оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Отделение ООН "не может полноценно связаться с местными жителями" под оккупацией, объяснил Раджасингхам.

Накануне еженедельник Time опубликовал материал, посвященный оценке ситуации в Украине в команде президента Владимира Зеленского. Трое высокопоставленных чиновников, отвечающих за подготовку украинской инфраструктуры к зимним холодам, признались Time, что отключения электроэнергии грядущей зимой, вероятно, будут более серьезными, чем в прошлом году.

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