ООН просит суд разъяснить климатические обязательства стран

Генеральная Ассамблея ООН обратилась в Международный суд ООН в Гааге с просьбой дать консультативное заключение об ответственности стран за изменение климата, а также разъяснить их обязательства по обеспечению защиты климатической системы от выбросов парниковых газов. Соответствующая резолюция, инициированная островным тихоокеанским государством Вануату, была единогласно принята в среду, 29 марта.

Выступая на заседании Генассамблеи, в ходе которого была принята резолюция, генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что консультативные выводы Международного суда имеют огромное значение. "Такое заключение поможет Генеральной Ассамблее, ООН и государствам-членам принять более смелые и решительные меры по борьбе с изменением климата, в которых так отчаянно нуждается наш мир", - сказал он.

Как ожидается, суду потребуется около двух лет, чтобы вынести консультативное заключение. Данное заключение не будет иметь обязательной силы ни в одной юрисдикции, но может стать основой для будущих переговоров по вопросам климата. Оно "окажет мощное и положительное влияние на то, как мы решаем проблему изменения климата и защищаем нынешнее и будущие поколения", заявил премьер-министр Вануату Исмаил Калсакау.

Призыв к срочным мерам борьбы с глобальным потеплением

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) при ООН в докладе, опубликованном неделей ранее, указала на необходимость срочно принять меры, чтобы предотвратить превышение глобальной температурой опасного порога в 1,5 градуса по Цельсию. По мнению экспертов, усилия, предпринятые до сих пор, "недостаточны для борьбы с изменением климата", но все еще существует множество вариантов.

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