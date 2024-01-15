ООН: На гумпомощь украинцам требуется 4,2 млрд долларов

ООН запросила у доноров средства на поддержку около 10,8 млн человек в Украине и европейском регионе, нуждающихся в гуманитарной помощи в 2024 году.

Организация Объединенных Наций и ее партнеры обратились к донорам с просьбой выделить 4,2 млрд долларов (около 3,8 млрд евро) на поддержку в 2024 году пострадавших от войны жителей Украины, а также украинских беженцев и принимающих их стран в регионе. В общей сложности речь идет об оказании помощи "около 10,8 млн человек в Украине и европейском регионе, имеющих наибольшие потребности", говорится в совместном пресс-релизе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), опубликованном в понедельник, 15 января.

"Сотни тысяч детей, проживающие вдоль линии фронта, напуганы, травмированы и лишены возможности удовлетворять свои базовые потребности. Уже только это должно заставить нас делать все возможное, чтобы предоставить Украине больше гуманитарной помощи", - сказал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс.

Запрошенные средства включают 3,1 млрд долларов на оказание гуманитарной помощи 8,5 млн нуждающихся украинцев, оставшихся в стране. Реагирование на гуманитарные потребности внутри Украины координирует OCHA. Еще 1,1 млрд долларов планируется направить на поддержку 2,3 млн беженцев и принимающих их сообществ, которую координирует UNHCR.

В гуманитарной помощи в Украине нуждаются 14,6 млн человек

В этом году, по оценкам ООН, более 14,6 млн жителей Украины, или 40 процентов населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи из-за полномасштабного вторжения России. Около 6,3 млн человек покинули страну и находятся в статусе беженцев, преимущественно в Европе. При этом "лишь от 40% до 60% беженцев трудоустроены, часто на работах, требующих более низкой квалификации, и многие остаются уязвимыми, не имея достаточно средств к существованию".

"Принимающие страны продолжают оказывать защиту и включать их в местные сообщества, но многие уязвимые беженцы по-прежнему нуждаются в помощи, - отметил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. - Они не должны испытывать давление относительно необходимости вернуться домой только из-за того, что не могут свести концы с концами за границей".

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