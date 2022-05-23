ООН: число беженцев по всему миру впервые превысило 100 млн человек

Число беженцев и внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома из-за нарушений прав человека и насилия, впервые за историю наблюдений превысило на нашей планете отметку в 100 млн человек. Такие данные обнародованы в понедельник, 23 мая, в Женеве Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Агрессивная война России в Украине и другие вооруженные конфликты внесли в развитие ситуации значительный вклад, отмечают в УВКБ ООН.

ООН: Нужно устранить причины, заставляющие людей бежать

Сто миллионов - число, являющееся в равной степени отрезвляющим и вызывающим беспокойство, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. "Это должно стать тревожным сигналом для разрешения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращения преследований и устранения коренных причин, заставляющих невинных людей бежать", - указал он.

Согласно новым данным УВКБ ООН, число принудительно перемещенных лиц в мире к концу 2021 года увеличилось до 90 млн человек из-за новых волн насилия или затянувшихся конфликтов в таких странах, как Эфиопия, Буркина-Фасо, Мьянма, Нигерия, Афганистан и Демократическая Республика Конго.

Война в Украине привела в 2022 году к перемещению 8 млн человек внутри этой страны. Кроме того, зарегистрировано свыше 6 млн беженцев, покинувших Украину.

Отношение к украинским беженцам в высшей степени положительное

Между тем международная реакция на необходимость людей спасаться от войны в Украине "была в подавляющем большинстве случаев положительной", отметил Гранди. Сострадание живет в людях, а для преодоления кризисов по всему миру нужно нечто подобное, подытожил верховный комиссар ООН по делам беженцев.

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Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Александра уехала из Киева 23 марта. Сейчас живет в Бергиш-Гладбахе: "Я хочу домой, но пока нельзя. Иногда хочется все бросить и уехать в Киев, даже если там бомбят. Здесь тяжело - чужие люди. Я все равно вернусь, когда разрешат. Мы должны сохранить как можно больше украинских жизней, чтобы потом отстроить страну. Эта мысль помогает мне справляться с ситуацией".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Ее воспоминания: "15 марта я решила, что надо уезжать. Рядом подорвали метро. Я проснулась от того, что стены трясутся. В 7 утра я вышла и домой больше не возвращалась. 23 марта села на поезд во Львов. Ночевала у подруги. 26 марта Львов бомбили. Я сидела в подвале и думала: "Боже, дай дожить до завтра". Во Львове узнала, что волонтер возит до Богумина. Из Чехии уехала в Германию".

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Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля О первых днях войны, проведенных в подвале, она вспоминает так: "К третьему дню еда начала заканчиваться. У меня не было сил даже резинку для волос завязать. В подвале был туалет и умывальник, можно было помыть посуду, но душ принять нельзя. Еще в подвале все время сидишь, все затекает". На фото: Александра в помещениях подземной парковки.

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Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Елена уехала с детьми из Киевской области 10 марта. Сейчас живет в Кельне. "Я родилась в Донецкой области. Авдеевка - моя родина. Мы прожили под обстрелами 8 месяцев в 2014-2015 годах. И тут… 24 февраля. Боже, я никогда бы не поверила, что война… Одну войну закончили бы. Я была в шоке, просто не могла поверить". В поселке Клавдиево-Тарасово Елена жила с 2015 года.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля О первых двух неделях: "В самом поселке российских военных не было. Но рядом Буча, Макаров, Бородянка… Там уже обстрелы были страшные. Со всех сторон были русские или украинские военные, и они через нас перестреливались. Я решила, что лучше соберу чемоданы и уеду. Остаться - всем рисковать. Не только жизнями, но и здоровьем моим и детей. Могут искалечить, могут изнасиловать".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Елену с детьми вывезла незнакомая семейная пара на своей машине. "Слышали, что могут быть российские блокпосты: если не понравится машина, может начаться обстрел. Состояние - комок нервов. Не знала, как посадить детей. Внутри на заднем сидении к дверям машины поставили рюкзаки, хотя понимали, что от пуль это не спасет. Выехали, слава богу, тихо. На дорогах лежали трупы в украинской военной форме".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля "Я перешла границу у Пшемысля. Нас отвезли в лагерь для беженцев. В Польше принимали очень хорошо. В лагере были волонтеры из разных стран. Обычные люди на своих машинах. Нашла переводчика, он познакомил меня с ребятами из Германии. Пауль и Тим - из Кельна. Я решила ехать в Германию". На фото: очереди за гуманитарной помощью в Киевской области.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Елена считает, что ей очень повезло. "Раньше никогда не была здесь, но это была единственная страна, куда я хотела. Пауль и Тим помогли мне найти жилье. Здесь я чувствую себя хорошо и спокойно. Думаю, что мы останемся в Германии. Дети пошли в немецкую школу, учат язык, я тоже. Мы уже два раза уезжали от войны, хочу, чтобы мои дети выросли в спокойной обстановке", - говорит женщина в интервью DW.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Татьяна уехала из Харькова 5 марта. Сейчас живет в Бонне. В Украине она провела с ребенком три недели под обстрелами. "Моя 10-летняя дочка была очень напугана, часто плакала и все время спрашивала: "Мама, я же здесь не умру?". Уезжать было страшно, но смотреть на ребенка в таком состоянии сил больше не было", - рассказывает женщина.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля О своем отъезде: "До Львова мы добрались за 5 дней, оттуда - в Польшу. Польские пограничники улыбались, постоянно говорили, что мы теперь в безопасности, помогали нести сумки. Волонтеры встретили нас с игрушками для детей, горячей едой и целыми мешками предметов первой необходимости, объясняли маршруты до Германии". На фото: дочь Татьяны в бомбоубежище.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Из Польшы Татьяна с дочерью отправилась в Германию: "Мы поехали с большим чемоданом и несколькими сумками. В Берлине на вокзале мы ненадолго зашли в магазин и оставили чемодан на платформе. Когда вернулись, его уже не было. В Бонн мы прибыли 11 марта. Нас с дочкой бесплатно поселили в небольшой комнате в отеле".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Татьяна благодарна Германии и другим европейским странам за помощь: "Хотя я нахожусь в безопасности, сердце мое осталось в Харькове, с родными и близкими мне людьми. Каждый вечер я читаю новости о том, что снова бомбили, что снова кого-то ранили и есть убитые. Каждое утро обзваниваю тех, кто остался, в надежде, что ответят, скажут, что с ними все хорошо".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Во время съемок дочь Татьяны пряталась под одеялом. "Моя дочь занимается с психологом, у нее психологическая травма. Она спрашивает, не нападет ли Россия на Германию. Недавно мы шли по улице и услышали петарды. Она прижалась ко мне и кричала, что нужно прятаться. Мои доводы на нее не действуют. Когда она остается в номере одна, то нередко прячется в ванной", - рассказывает женщина.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Инна рассказывает, что в Германию она с Ксенией приехала к знакомым, которые предложили временно у них остановиться. Дети доучиваются в своих украинских школах в режиме онлайн. Женщины благодарны всем, кто оказывал им помощь жильем и вещами.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Ксения и Инна уехали из Одессы. "Мы живем в неведении, не знаем, что дальше будет. Мы прекрасно понимаем, что нам придется восстанавливать свою страну. Понятно, что долгое время не будет работы, пострадала экономика, к этому все украинцы готовы. Но если бы какие-то сроки были, а так получается, что никто не понимает, что дальше делать, это самое сложное", - говорят они.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля В интервью DW Ксения вспоминает: "24 февраля пролетело над нашим домом. Скорее всего, сбивали ракеты. Мы до сих пор боимся этих звуков. Дети могут их забыть, но мы никогда не забудем. В городе началась паника. В магазинах люди все сметали, на заправках - очереди. Я позвонила куме. Мы побежали покупать продукты, памперсы. Спали все у нас дома в коридоре на полу. На машине выехали в Приднестровье".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля В Приднестровье Ксения и ее кума Инна прожили две недели. "Из-за того, что Приднестровье слишком пророссийское, мужья сказали нам уезжать оттуда, - говорит Инна. - По дороге сломалась машина, ночевали в Румынии, Венгрии, в Австрии. В Вене волонтеры на вокзале помогли с бесплатными билетами. Из Вены мы уже на поезде ехали в Германию". На фото: сумки, с которыми Инна и ее сын приехали в Германию.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Инне (на фото) хочется вернуться в Одессу. Ксения добавляет: "Страшно, хочется домой, мы здесь гости, а ехать нельзя, муж категорически не разрешает. Я была пару раз на грани, когда хотелось просто вернуться, несмотря на войну. Я никогда не выезжала из своего города. Если бы муж был бы со мной, я бы, возможно, по-другому себя чувствовала. Он дома, патрулирует нашу улицу". Автор: Дарина Мелетина

