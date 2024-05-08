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Олигарха Коломойского обвинили в организации убийства

Ольга Лебедева
8 мая 2024 г.

В Украине бизнесмена подозревают в попытке заказного убийства адвоката в 2003 году. МВД не назвало его фамилии, но опубликовало ретушированное фото. СМИ указывают, что речь идет о Коломойском.

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Украинский олигарх Игорь Коломойский
Украинский олигарх Игорь КоломойскийФото: picture-alliance/Press service Dnipropetrovsk

Украинский олигарх Игорь Коломойский подозревается в совершении заказного убийства более 20 лет назад. Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины объявили о подозрении известному бизнесмену, сообщили в среду, 8 мая, МВД и офис генпрокурора Украины, не называя его имени. В заявлении опубликована частично ретушированная фотография, на которой можно узнать Коломойского. Украинские СМИ пишут, что речь идет именно о нем.

Как указывается в заявлении, в августе 2003 года в центре Феодосии "четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката", жизнь которого удалось спасти врачам. "Преступление не было доведено до конца по причинам, которые не зависели от воли членов банды", - указали в офисе генпрокурора.

Мотив - отказ сотрудничать в незаконной сделке

По этим данным, подозреваемый привлек для совершения убийства "членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами". 

"Тогда стражи порядка задержали исполнителей заказного убийства. Теперь же полиция установила безоговорочные доказательства, подтверждающие личность заказчика", - отмечается далее. Ведомство также отметило, что находящийся с сентября 2023 года под стражей бизнесмен заказал убийство адвоката в 2003 году, поскольку хотел отомстить ему за отказ сотрудничать в незаконной сделке.

Дело Коломойского

Игорь Коломойский был арестован в начале сентября 2023 года и с тех пор находится под стражей. Тогда СБУ сообщила, что бизнесмен подозревается в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, с 2013 по 2020 годы Коломойский вывел за границу более 0,5 млрд гривен (14 млн долларов) через подконтрольные банковские структуры. Через несколько дней после ареста Коломойскому было предъявлено второе обвинение - в "завладении" суммой в размере 9,2 млрд гривен из средств "Приватбанка", а затем - третье - в "завладении" 5,8 млрд гривен. Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество Коломойского.

Forbes оценивает состояние Коломойского в 1 млрд долларов. Помимо Приватбанка, его активами были нефтеперерабатывающая компания "Укртатнафта" и нефтегазовая "Укрнафта" - тоже национализированные. В 2014 - 2015 годах Коломойский занимал пост губернатора Днепропетровской области Украины. Во время президентских выборов 2019 года Игорь Коломойский поддерживал Владимира Зеленского, занявшего по их итогам пост президента Украины.

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