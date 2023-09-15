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В Украине Коломойскому предъявлено уже третье обвинение

Сергей Ромашенко
15 сентября 2023 г.

СБУ подозревает бизнесмена в присвоении 5,8 млрд гривен. Это уже третье обвинение, выдвинутое в отношении Колмойского.

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Игорь Коломойский перед зданием суда в Киеве, октябрь 2023
Игорь Коломойский перед зданием суда в Киеве, сентябрь 2023 годаФото: Vladyslav Musiienko/REUTERS

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому объявили о новом, уже третьем подозрении - его обвиняют в "завладении" 5,8 млрд гривен, следует из сообщения, распространенного Службой безопасности Украины (СБУ) в пятницу, 15 сентября.

В сообщении говорится, что Коломойский, по данным следствия, с 2013 по 2014 годы создал из числа сотрудников принадлежащего ему "Приватбанка" преступную группировку, через которую систематически оформлялись фиктивные взносы наличных в кассу банка, хотя на самом деле никаких денежных средств не поступало.

Такая схема, заявила СБУ, позволила Коломойскому получить на свои счета 5,8 млрд безналичных гривен (по курсу на тот период около 700 млн долларов). Оказавшиеся на счетах средства Коломойский, по данным следствия, использовал для выдачи займов, погашения кредитов подконтрольных ему предприятий, а также выводил за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

Другие обвинения в адрес Коломойского

В начале сентября суд в Украине арестовал Коломойского с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен. Тогда СБУ сообщила, что бизнесмен подозревается в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, с 2013 по 2020 Коломойский вывел за границу более 0,5 млрд гривен (14 млн долларов) через подконтрольные банковские структуры.

Через несколько дней после ареста Коломойскому было предъявлено второе обвинение - в "завладении" суммой в размере 9,2 млрд гривен из средств "Приватбанка".

Forbes оценивает состояние Коломойского в 1 млрд долларов. Помимо Приватбанка, его активами были нефтеперерабатывающая компания "Укртатнафта" и нефтегазовая "Укрнафта" - тоже национализированные. В 2014 - 2015 годах Коломойский занимал пост губернатора Днепропетровской области Украины.

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