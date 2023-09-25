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Суд в Киеве оставил олигарха Коломойского под стражей

Ольга Стефанович
25 сентября 2023 г.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский останется под стражей как минимум до 31 октября. В постановлении суда отмечается, что олигарх имеет право внести залог в размере 510 млн грн и отправиться под домашний арест.

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Украинский предприниматель Игорь Коломойский (фото из архива)
Игорь Коломойский (фото из архива)Фото: Photoshot/picture alliance

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу украинского бизнесмена Игоря Коломойского, оставив его под стражей до 31 октября. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает украинское издание "Обозреватель". В постановлении также отмечается, что олигарх  имеет право внести залог в размере 510 млн грн (чуть более 13 млн евро. - Ред.), после чего сможет отправиться под домашний арест.

В суде Коломойский пытался обжаловать решение Шевченковского райнного суда о мере пресечения в виде содержания под стражей. Он заявил, что сбегать никуда не собирается, поэтому считает решение суда от 2 сентября необоснованным и просит его отменить. А представители принадлежащего бизнесмену телеканала "1+1", прибывшие в суд, выразили готовность взять олигарха на поруки.

Перед заседанием Коломойский сказал журналистам, что ждет от суда "справедливости", и добавил, что его содержат в "нормальных условиях". Также Коломойский заявил, что ему не разрешают видеться с родственниками, но разрешают с адвокатами.

Суд арестовал имущество Коломойского

Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом свидетельствуют судебные материалы, передало ранее в понедельник агентство Українські Новини. Переченьарестованного имущества неизвестен, поскольку соответствующее решение суда в реестре пока недоступно.

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