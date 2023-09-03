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Арестованный Коломойский отказался вносить залог

Жан Рофе
3 сентября 2023 г.

По словам адвоката Игоря Коломойского, бизнесмен не будет платить около 510 млн гривен залога для выхода из-под стражи. На решение суда будет подана апелляция.

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (фото из архива)
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (фото из архива)Фото: Mykhaylo Markiv/dpa/picture alliance

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который был отправлен под арест на два месяца, не будет вносить залог, сторона защиты готовит апелляцию на решение суда. Об этом сообщил его адвокат в субботу, 2 сентября.

"Подаем апелляцию, ждем полный текст решения суда, залог не вносим", - сказал представитель защиты Коломойского после заседания суда по избранию бизнесмену меры пресечения. Видеозапись общения адвоката с журналистами опубликовало агентство "Укринформ".

Шевченковский районный суд Киева арестовал Коломойского до 31 октября с возможностью внесения залога в размере около 510 млн гривен (почти 13 млн евро). Судебное заседание прошло в закрытом режиме по просьбе адвоката бизнесмена. В то же время решение о мере пресечения было зачитано публично.

Олигарха подозревают в мошенничестве

Ранее в тот же день Служба безопасности Украины (СБУ) объявила бизнесмену о подозрении по фактам предполагаемого мошенничества и легализации имущества, полученного преступным путем. Ведомство также опубликовало фотографии с силовиками, которые пришли к украинскому олигарху.

По версии следствия, Коломойский с 2013 по 2020 год легализовал более полумиллиарда гривен "путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений". Офис генпрокурора Украины уточнил, не называя подозреваемого по имени, что речь идет о сумме более чем в 570 млн гривен (более 14 млн евро).

Предполагаемые махинации Коломойского

Сотрудники Бюро экономической безопасности провели обыск у Коломойского 1 февраля. Украинские СМИ тогда сообщали, что это связано с расследованием предполагаемых махинаций вокруг компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта". Речь шла о предполагаемой растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен (почти один млрд евро) и уклонении от уплаты таможенных пошлин.Бизнесмена обыскивали по делу "Укрнафты" и в сентябре 2022 года.

Игорь Коломойский являлся совладельцем обеих компаний, но в ноябре 2022 года они были национализированы. После национализации Коломойский перестал быть долларовым миллиардером.

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